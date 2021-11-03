Приёмку благоустроенных дворов депутаты проводят вместе с жителями

Фото Станислава Якушевича / Сиб.фм

Итоги реализации программы «Комфортная городская среда» подводят в Октябрьском районе. Жители домов по улице Кирова вместе с депутатом Совета депутатов города Новосибирска Игорем Титаренко оценили качество работ по благоустройству придомовой территории.

Изменения, произошедшие в их дворе, жильцы дома № 114 оценивают положительно. Тем более что обильно выпавшие снегопады подтвердили правильность их решения привести двор в нормальное состояние. В этом своих избирателей поддержал депутат Игорь Титаренко.

По проекту благоустройства, участие в котором приняли жители домов № 110, 112 и 114 по улице Кирова, на придомовой территории были отремонтированы тротуары, заново заасфальтированы внутридворовые проезды. Появилось современное освещение, также крайне важное в быстро наступающих сумерках. Были обустроены парковочные карманы, установлены лавочки для отдыха. Отремонтирована лестница у дома № 110, много лет пребывавшая в полуразрушенном состоянии.

Проект обошёлся в 5 млн рублей. Но реализованный под контролем жителей и депутатов он значительно улучшил качество жизни людей, которые следили за ходом работ от начала до конца.

«Это их инициатива, их пожелания, их участие в программе. Все составляющие каждого конкретного объекта – это всё предлагают жители. А мы, депутаты городского совета, выступаем как проводники их идей. Мы наблюдаем за ходом работ, за их качеством. Но жители на местах тоже контролируют со своей стороны», – подчеркнул депутат Совета депутатов города Новосибирска Игорь Титаренко.

Своё продолжение проект получит будущей осенью: по инициативе жителей у домов по улице Кирова появятся молодые деревья, кустарники, заново будут высажены цветы на большой клумбе в центре двора.