Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Обязательная вакцинация и QR-коды
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Обязательная вакцинация и QR-коды
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

общество

Приёмку благоустроенных дворов депутаты проводят вместе с жителями

Фото Приёмку благоустроенных дворов депутаты проводят вместе с жителями
Фото Приёмку благоустроенных дворов депутаты проводят вместе с жителями

Фото Станислава Якушевича / Сиб.фм

Итоги реализации программы «Комфортная городская среда» подводят в Октябрьском районе. Жители домов по улице Кирова вместе с депутатом Совета депутатов города Новосибирска Игорем Титаренко оценили качество работ по благоустройству придомовой территории.

Изменения, произошедшие в их дворе, жильцы дома № 114 оценивают положительно. Тем более что обильно выпавшие снегопады подтвердили правильность их решения привести двор в нормальное состояние. В этом своих избирателей поддержал депутат Игорь Титаренко.

Фото Приёмку благоустроенных дворов депутаты проводят вместе с жителями 2

По проекту благоустройства, участие в котором приняли жители домов № 110, 112 и 114 по улице Кирова, на придомовой территории были отремонтированы тротуары, заново заасфальтированы внутридворовые проезды. Появилось современное освещение, также крайне важное в быстро наступающих сумерках. Были обустроены парковочные карманы, установлены лавочки для отдыха. Отремонтирована лестница у дома № 110, много лет пребывавшая в полуразрушенном состоянии.

Проект обошёлся в 5 млн рублей. Но реализованный под контролем жителей и депутатов он значительно улучшил качество жизни людей, которые следили за ходом работ от начала до конца.

Фото Приёмку благоустроенных дворов депутаты проводят вместе с жителями 3

«Это их инициатива, их пожелания, их участие в программе. Все составляющие каждого конкретного объекта – это всё предлагают жители. А мы, депутаты городского совета, выступаем как проводники их идей. Мы наблюдаем за ходом работ, за их качеством. Но жители на местах тоже контролируют со своей стороны», – подчеркнул депутат Совета депутатов города Новосибирска Игорь Титаренко.

Своё продолжение проект получит будущей осенью: по инициативе жителей у домов по улице Кирова появятся молодые деревья, кустарники, заново будут высажены цветы на большой клумбе в центре двора.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Станислав Якушевич
журналист

0

Теги

благоустройство
Совет депутатов Новосибирска
дворы
яндекс.дзен

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

78394
Россияне получат по 13 тысяч рублей от правительства в декабре 2021 года
25751
Минфин пообещал выплатить россиянам по 10 тысяч рублей в декабре 2021 года
13994
В 2022 году россияне получат по 5 тысяч рублей от государства
12780
Названа возможная причина падения рабочих в кипяток в лицее Новосибирска
11024
Россияне получат по 15600 рублей от государства в ноябре и декабре 2021 года
10898
Полицейских проверили после опоздания на смертельное ДТП
10338
В Новосибирске начали экстренный ремонт дороги на улице Ленина