Рост спроса на кремацию ожидается в России

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Президент Ассоциации крематориев рассказал об увеличении обращений в крематории.

Близкие умерших всё чаще отказываются от традиционного способа захоронения на кладбище и обращаются к услугам крематориев. Об этом рассказал NEWS.ru президент Ассоциации крематориев Алексей Сулоев. По его мнению, уже через несколько лет количество кремаций в столице России приблизится к европейскому уровню.

«В Европе кремация составляет 85 процентов. Я думаю, в России через несколько лет будет такая же цифра. Сейчас в Москве это 76 процентов, в Питере — 71 процент. В других городах, где есть крематории, — уже более 50 процентов», —

пояснил глава Ассоциации крематориев.

По словам Алексея Сулоева, при этом пандемия выявила неготовность крематориев к повышенным нагрузкам: известны случаи, когда ожидание очереди на кремацию доходило до нескольких недель. Он отметил, что Россия обеспечена крематориями хуже всех: одно учреждение на пять миллионов человек. Тем временем в Европе один крематорий приходится на 400 тысяч человек, а в США — на 150 тысяч.

Отмечается, что внимание предпринимателей и инвесторов отрасль получила, когда начала увеличиваться смертность от коронавирусной инфекции.