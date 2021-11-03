Самолёт совершил экстренную посадку в Толмачёво из-за пассажира с инфарктом

Фото Александра Кондратьева

Airbus 321, выполнявший рейс Москва — Братск, утром 3 ноября был вынужден приземлиться в новосибирском аэропорту Толмачёво. У одного из пассажиров на борту случился инфаркт.

Утром 3 ноября Airbus 321 авиакомпании S7, выполнявший рейс 3041 Москва — Братск, экстренно сел в аэропорту Толмачёво.

Самолёт внепланово приземлился в Новосибирске, поскольку у одного из пассажиров на борту случился инфаркт, написал Telegram-канал Mash Siberia. После посадки его увезли на скорой.

Остальные пассажиры остались в аэропорту в ожидании нового вылета и в 09:31 тем же рейсом отправились в Братск. Расчётное время прибытия — 12:19, сообщает онлайн-табло S7. Из Москвы Airbus вылетел в 00:24.

Напомним, ранее в Толмачёво экстренно сел самолёт Ан-2. Он отправился из Новосибирска в Нижневартовск, но был вынужден вернуться в аэропорт вылета, поскольку пилоты заметили неисправность. До этого борт из Новосибирска внепланово приземлился в Челябинске из-за ухудшения состояния пассажира.