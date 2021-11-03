Сбивший насмерть 12-летнего велосипедиста в Новосибирске водитель BMW назвал причину трагедии

Скрин с видео в YouTube, фото ГУ МВД по Новосибирской области

42-летний житель Новосибирска Ясин Гасанов, который за рулём BMW X6 сбил школьника, предстал перед судом.

2 ноября в Октябрьском районном суде Новосибирска состоялось первое заседание по делу о смертельном ДТП, в котором погиб ребёнок. Трагедия произошла 5 июня 2021 года на улице Никитина. По версии следствия, Гасанов за рулём престижного кроссовера BMW X6 «намеренно нарушил правила дорожного движения» и на большой скорости выехал на пешеходный переход, по которому в этот момент на велосипеде ехал ребёнок. Машина сбила мальчика, а водитель скрылся с места ЧП. Гасанова задержали 6,5 часов спустя и обвинили в нарушении правил дорожного движения, повлёкшем смерть человека. На время расследования мужчину поместили в следственный изолятор.

На первом судебном заседании Гасанов признал свою вину в аварии, но подчеркнул, что нарушил ПДД «неосознанно». По его словам, в момент ДТП он отвлёкся на телефон, сообщает телеканал ОТС. Гасанов также принёс извинения матери погибшего мальчика, однако его слова потерпевшая сторона не восприняла всерьёз.

«Его поведение указывает на то, что он не осознаёт, что совершил. Несмотря на формальное признание вины, он заявляет о том, что состояние его здоровья не позволяло адекватно отреагировать на появившегося на его пути ребёнка», – отметил представитель потерпевшей Константин Чесноков.

Мать погибшего ребёнка настаивает на суровом наказании для Гасанова.

Напомним, ранее стало известно, что женщина подала гражданский иск в отношении Ясина Гасанова с требованием взыскать с него 10 миллионов рублей в качестве компенсации морального и материального вреда.