Сотни рейдов, десятки протоколов: проверки ограничительных мер и системы QR-кодов проходят в регионе

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Жителям области рекомендовано воздержаться от посещения мест массового скопления людей, иметь при себе QR-код для входа на спортивные, культурные мероприятия, а также соблюдать масочный режим.

Итоги проверок по соблюдению ограничительных мер, проведённых за неделю региональными органами исполнительной власти совместно с Роспотребнадзором и полицией, были подведены 3 ноября в правительстве Новосибирской области на совещании под руководством заместителя губернатора Сергея Сёмки.

В регионе сохраняются усиленные меры по проведению контрольно-надзорных мероприятий по соблюдению санитарно-эпидемиологических требований, направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции. Увеличено количество проверок торговых центров, предприятий общественного питания, фитнес-клубов, концертных площадок, спортивных мероприятий, кинотеатров.

С 28 октября по 2 ноября министерством промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области совместно с Управлением Роспотребнадзора и ГУ МВД по Новосибирской области проверено более 800 объектов, в том числе 720 организаций в крупных торговых центрах, 50 отдельно стоящих объектов торговли и общественного питания, 36 организаций, расположенных на ул. Ленина, 3, а также 3 кинотеатра. По итогам рейдов составлено 22 административных протокола на физических лиц и предпринимателей.

На транспорте проведено 12 рейдовых мероприятий сотрудниками министерства транспорта и дорожного хозяйства региона, на 18 физических лиц и 3 перевозчиков составлены административные протоколы за нарушения.

Министерством ЖКХ и энергетики области проверено 37 объектов торговли и 3 предприятия сферы услуг, возбуждено 4 административных производства. Сотрудниками МАСС проведена санитарная обработка 60 подъездов многоквартирных домов. Министерством экономического развития проверена 21 гостиница. Министерством культуры проведено 10 рейдовых мероприятий, в том числе в учреждениях культуры и в зоопарке. Минстрой региона провёл 7 рейдовых мероприятий, составлено 2 протокола на юридических лиц и 1 на гражданина.

Напомним, правительством Новосибирской области одобрено продление ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной инфекции, до 31 декабря, введена обязательная вакцинация отдельных категорий граждан, а также действует система QR-кодов.

Для справки: 18 марта 2020 года Правительство Новосибирской области приняло Постановление № 72-п «О введении режима повышенной готовности на территории Новосибирской области». 27 марта 2020 года губернатор Андрей Травников подписал Постановление № 43 «О принятии дополнительных мер по защите населения и территории Новосибирской области от чрезвычайной ситуации».

В соответствии с действующей редакцией документа, на территории Новосибирской области обязательно соблюдение масочного режима всеми работающими на предприятиях и организациях любой организационно-правовой формы. Предписано не допускать в помещение, на иную территорию осуществления деятельности, в транспортное средство граждан, не соблюдающих масочный режим, при нарушении масочного режима гражданином прекращать его обслуживание (отказывать в обслуживании). Также масочный режим предусмотрен для зрителей театров, кинотеатров, концертных организаций.

Документы опубликованы на сайте правительства Новосибирской области.