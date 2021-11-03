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общество

В Новосибирске соцработники пожаловались на принуждение к вакцинации

Фото В Новосибирске соцработники пожаловались на принуждение к вакцинации
Фото В Новосибирске соцработники пожаловались на принуждение к вакцинации

Фото Google Maps, Сиб.фм

Сотрудники комплексного центра соцобслуживания населения (КЦСОН) Первомайского района Новосибирска обратились в прокуратуру с жалобой на руководителя, который пообещал их оставить без зарплаты, если они не сделают прививки от коронавируса.

Новосибирские соцработники пожаловались на руководство КЦСОН Первомайского района, которое пригрозило отстранить их от работы, если они не привьются от COVID-19. Об этом говорится в документе, полученном редакцией Сиб.фм.

Автор жалобы на имя прокурора Новосибирской области Якова Хорошева представилась сотрудницей центра соцобслуживания «Рябинушка». Она пояснила, что 12 октября 2021 года главный санитарный врач региона подписал постановление об обязательной вакцинации определённых категорий граждан. В документе представлен перечень специальностей, представители которых должны сделать прививку от COVID-19. Женщина отмечает, что ей «предписано» пройти вакцинацию, но она не желает этого делать.

Фото В Новосибирске соцработники пожаловались на принуждение к вакцинации 2

Автор подчеркнула, что возможные действия руководства будут незаконны, и сослалась на позицию прокуратуры Ярославской области в похожей ситуации. В пример женщина привела сообщение, опубликованное на сайте надзорного ведомства в июне 2021 года, в котором говорится что «работников организаций торговли, бытовых услуг, общественного питания, транспорта, театров, кинотеатров, салонов красоты нельзя отстранять от работы за отказ» сделать прививку, поскольку их нет в перечне специальностей, подлежащих вакцинации.

«Прошу выдать работодателю предостережение о недопустимости отстранения непривитых работников нашей организации от работ, в том числе и меня», – отметила автор жалобы.

Она также потребовала от прокуратуры обратить внимание на «незаконное» постановление главного санитарного врача Новосибирской области, поскольку оно может повлечь за собой «массовые нарушения прав человека».

Журналисты Сиб.фм попытались связаться с руководством КЦСОН Первомайского района, но на телефонные звонки в организации никто не ответил. Сиб.фм направил соответствующий запрос в пресс-центр мэрии с просьбой прокомментировать ситуацию.

 

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Автор:
Павел Тиунов

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