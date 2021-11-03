Сразу два спектакля новосибирского театра «Красный факел» номинировали на премию «Золотая маска»

Фото из Instagram @goldenmaskfest

В Москве объявили номинантов российской национальной театральной премии «Золотая Маска». В их число вошли новосибирские спектакли, в том числе две постановки театра «Красный факел» — «Дело» и «Тайм-аут».

Стали известны номинанты театральной премии «Золотая маска», их объявили накануне, 2 ноября, в Москве. За награды поспорят сразу три новосибирских спектакля.

«Танцующая в темноте» театра «Старый дом» может рассчитывать на пять премий, в том числе в номинации «лучший спектакль малой формы в драме».

Сразу две постановки «Красного факела» — «Дело» и «Тайм-аут» — поспорят за звание лучшего в категории драматических спектаклей большой формы.

Ещё два новосибирских проекта номинированы на премию в категории «Эксперимент». Речь о второй главе аудиального перформанса «Коромысли [сыра земля]» и спектакле-playbook «Общее место» от Лаборатории современного искусства.

Конкурсные показы стартуют уже в 2022 году. Ознакомиться с полным списком номинантов можно на официальном сайте премии.

Премия «Золотая Маска» была учреждена в 1993 году Союзом театральных деятелей РФ и вручается спектаклям всех жанров театрального искусства (драма, опера, балет, современный танец, оперетта и мюзикл, кукольный театр). Также существует одноимённый театральный фестиваль, в рамках которого в Москве весной ежегодно показывают наиболее значительные спектакли из разных городов России.

Напомним, что театр «Красный факел» уже становился участником этого фестиваля, а его актёр Андрей Черных — обладателем «Золотой маски».