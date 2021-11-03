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Сразу два спектакля новосибирского театра «Красный факел» номинировали на премию «Золотая маска»

Фото Сразу два спектакля новосибирского театра «Красный факел» номинировали на премию «Золотая маска»
Фото Сразу два спектакля новосибирского театра «Красный факел» номинировали на премию «Золотая маска»

Фото из Instagram @goldenmaskfest

В Москве объявили номинантов российской национальной театральной премии «Золотая Маска». В их число вошли новосибирские спектакли, в том числе две постановки театра «Красный факел» — «Дело» и «Тайм-аут».

Стали известны номинанты театральной премии «Золотая маска», их объявили накануне, 2 ноября, в Москве. За награды поспорят сразу три новосибирских спектакля.

«Танцующая в темноте» театра «Старый дом» может рассчитывать на пять премий, в том числе в номинации «лучший спектакль малой формы в драме».

Сразу две постановки «Красного факела» — «Дело» и «Тайм-аут» — поспорят за звание лучшего в категории драматических спектаклей большой формы.

Ещё два новосибирских проекта номинированы на премию в категории «Эксперимент». Речь о второй главе аудиального перформанса «Коромысли [сыра земля]» и спектакле-playbook «Общее место» от Лаборатории современного искусства.

Конкурсные показы стартуют уже в 2022 году. Ознакомиться с полным списком номинантов можно на официальном сайте премии.

Премия «Золотая Маска» была учреждена в 1993 году Союзом театральных деятелей РФ и вручается спектаклям всех жанров театрального искусства (драма, опера, балет, современный танец, оперетта и мюзикл, кукольный театр). Также существует одноимённый театральный фестиваль, в рамках которого в Москве весной ежегодно показывают наиболее значительные спектакли из разных городов России.

Напомним, что театр «Красный факел» уже становился участником этого фестиваля, а его актёр Андрей Черных — обладателем «Золотой маски».

 

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Автор:
Юлия Кротова
журналист

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Теги

театр
Красный факел
Новосибирск
премия
Золотая маска
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