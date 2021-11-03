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В Иркутской области разбился самолет Ан-12 с людьми на борту.

Самолет рухнул при посадке около села Пивовариха в семи километрах от Иркутска. Пассажиры самолета погибли, сообщили в МЧС.

«На борту потерпевшего самолета находилось восемь человек. Все пассажиры и пилоты самолета погибли», – рассказали в ведомстве.

Разбившийся самолет был грузовым, он выполнял транзитный рейс из Якутска в Иркутск, перевозил продукты. Ан-12 потерпел крушение, заходя на посадку. Сейчас на месте трагедии работают специалисты экстренных ведомств.

По информации РБК, самолет принадлежал белорусской компании.