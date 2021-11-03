В Новосибирск привезли новые троллейбусы модели «Адмирал»

Фото из паблика «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте»

Новые современные троллейбусы модели ПКТС-6281 «Адмирал» привезли в Новосибирск. Один из них был замечен в Кировском районе.

На дорогах Новосибирска могут появиться новые троллейбусы модели ПКТС-6281 «Адмирал», один из них был замечен вечером 2 ноября на улице Петухова в Кировском районе. Правда, он был не на ходу, а транспортировался на автовозе. Это видно на снимках, которые появились в паблике «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».

Появятся ли низкопольные «Адмиралы» на городских маршрутах, пока неясно. С начала года такие троллейбусы используются в соседнем Омске, на сегодняшний день в городском автопарке их насчитывается больше 60.

Напомним, первые четыре «Адмирала» Омск получил 16 февраля. Затем поступили ещё несколько троллейбусов, а в марте состоялась их официальная презентация. Сиб.фм писал об этом и публиковал фото нового транспорта внутри и снаружи.