В Новосибирске камера домофона зафиксировала похищение человека

Фото Сергея Дмитриева / 2ГИС

Несколько мужчин на автомобиле с закрытыми госномерами утром 2 ноября подъехали к одному из жилых домов по улице Связистов в Новосибирске, чтобы увезти с собой молодого человека. Тот пытался сбежать, а будучи пойманным активно сопротивлялся и громко кричал, но в результате оказался в машине. Всё происходящее записала камера домофона.

Жители одного из домов по улице Связистов в Новосибирске утром 2 ноября проснулись от доносящихся со двора криков. Из окон они увидели, как двое крепких мужчин в чёрных куртках и бейсболках бьют и заламывают руки третьему, пытаясь затолкать его в машину. Вмешиваться при этом никто не стал. Оказалось, что всё происходившее попало в объектив камеры домофона.

В 06:15 мимо подъезда № 7 проходил молодой человек, а ему навстречу ехал автомобиль. Затем из него выскочили двое мужчин и погнались за пешеходом. Через несколько секунд все трое направлялись к машине, но при этом двое вели под руки третьего. У автомобиля (возможно, Suzuki Grand Vitara) были закрыты госномера.

Около машины началась борьба. Молодого человека били, а он громко кричал и просил объяснить, что происходит, почему его схватили и кем являются незнакомцы. Всё продолжалось около восьми минут, а затем машина вместе с пешеходом уехала.

Местные жители предположили, что это могло быть похищение. В управлении МВД России по Новосибирской области сообщили, что по указанному адресу заявлений о похищении человека не поступало, передают «Вести Новосибирск».

Позже в домашнем чате жильцы стали обсуждать новость о том, что спустя несколько часов после утреннего инцидента в водопропускном коллекторе возле железной дороги обнаружили полуголого мужчину без сознания на вид 35 лет.

Напомним, ранее камера у одного из подъездов на улице Ватутина записала, как мужчина пытался пробраться в квартиру по водосточной трубе.