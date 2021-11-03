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В Новосибирске одного из крупнейших перевозчиков мусора ООО «Айсберг» требуют признать банкротом

Фото В Новосибирске одного из крупнейших перевозчиков мусора ООО «Айсберг» требуют признать банкротом
Фото В Новосибирске одного из крупнейших перевозчиков мусора ООО «Айсберг» требуют признать банкротом

Фото pixabay.com

Новосибирское МУП «Спецавтохозяйство» требует признать банкротом одного из крупнейших городских перевозчиков мусора — ООО «Айсберг». Соответствующий иск появился в электронной картотеке арбитражных дел на сайте Арбитражного суда Новосибирской области.

В электронной картотеке на сайте Арбитражного суда Новосибирской области появился иск от муниципального унитарного предприятия (МУП) Новосибирска «Спецавтохозяйство» к обществу с ограниченной ответственностью «Айсберг» — одному из крупнейших перевозчиков мусора в городе.

Истец требует признать должника банкротом в соответствии со ст. 224 Арбитражного процессуального кодекса РФ («Право на обращение в арбитражный суд по делам о несостоятельности»). Сумма исковых требований составляет 7 220 654 рубля.

Подробных данных по делу № А45-30134/2021 на сайте нет. Дата первого заседания не указана.

Напомним, в 2019 году мэр Новосибирска Анатолий Локоть назвал МУП «Спецавтохозяйство» «палочкой-выручалочкой» и заявил, что его «вытесняют с рынка», хотя оно доказало свою конкурентоспособность. Тогда же у предприятия произошёл конфликт с региональным оператором «Экология-Новосибирск», задолжавшим ему несколько миллионов рублей.

Что касается ООО «Айсберг», оно принадлежит предпринимательнице из Ленинградской области Ирине Волковой. Подряды на вывоз ТКО компания получала от «Экологии-Новосибирск».

 

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Автор:
Юлия Кротова
журналист

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Теги

Новосибирская область
суд
Новосибирск
вывоз мусора
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