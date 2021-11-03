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В Новосибирске умер реставратор НОВАТа Александр Кулаков

Фото В Новосибирске умер реставратор НОВАТа Александр Кулаков
Фото В Новосибирске умер реставратор НОВАТа Александр Кулаков

Фото pixabay.com

2 ноября стало известно о смерти новосибирского реставратора Александра Кулакова.

В Новосибирске скончался известный архитектор Кулаков Александр Николаевич. Он был реставратором I категории и директором Центра по сохранению объектов культурного наследия ФГБОУ ВО «НГУАДИ имени А. Д. Крячкова». О смерти реставратора стало известно из некролога Новосибирского архитектурного университета.

«Александр Николаевич посвятил жизнь сохранению объектов культурного наследия. За годы профессиональной деятельности выполнил научно-исследовательские и проектные работы по сохранению и воссозданию многих значимых объектов культурного наследия»‎, – сообщается на сайте НГУАДИ.

Александр Кулаков действительно участвовал в реставрации и сохранении многих значимых мест Новосибирска. Среди них здание НОВАТа, «Деловой дом», Церковь Покрова Пресвятой Богородицы, здание Городского торгового корпуса, где 14 декабря 1917 года провозгласили советскую власть и многие другие.

Прощание с реставратором пройдёт в 12:00, 5 ноября 2021 года в новосибирском крематории.

Напомним, что ранее НГУАДИ простился с другим легендарным архитектором Геннадием Пустоветовым, который и основал архитектурный университет. Мужчина умер на 72-м году жизни, прощание с ним прошло 20 октября.

 

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Автор:
Ирина Меркель
журналист

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