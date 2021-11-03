В Новосибирске непривитым от COVID-19 водителям скорых пригрозили увольнением

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В Новосибирске водителей машин скорой помощи предупредили об отстранении от работы и лишении зарплаты за отсутствие прививки от коронавируса.

Компания «Медтранс», работодатель водителей «скорой» в Новосибирске, предупредила сотрудников о необходимости вакцинироваться до 21 ноября. Водителей, которые не сделают прививку, отстранят от работы и лишат зарплаты, сообщили медиа.

«Лица, не имеющие прививки против коронавируса, будут отстранены от работы без сохранения заработной платы с 21 ноября 2021 года», – говорится в объявлении компании.

Руководство «Медтранса» приняло решение отстранять от работы невакцинированных водителей машин скорой помощи в Новосибирске. Соответствующее объявление появилось в здании компании.

Директор ГБУ НСО «Медтранс» Александр Леонтьев отказался комментировать такое решение компании. В беседе с порталом НГС он отправил журналистов читать приказ главного врача Росздравнадзора 001 от 12 октября 2021 года.

Напомним, в соответствующем постановлении главного санитарного врача Новосибирской области говорится о введении обязательной вакцинации для работников определенных сфер с 12 октября.

Ранее Сиб.фм публиковал список профессий, кому придется вакцинироваться в обязательном порядке.