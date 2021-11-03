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Владелец новосибирского похоронного дома «Некрополь» Сергей Якушин задержан в Петербурге

Фото Владелец новосибирского похоронного дома «Некрополь» Сергей Якушин задержан в Петербурге
Фото Владелец новосибирского похоронного дома «Некрополь» Сергей Якушин задержан в Петербурге

Фото с сайта Новосибирского крематория

2 ноября в Санкт-Петербурге полицейские задержали находящегося в федеральном розыске новосибирского предпринимателя Сергея Якушина, которого обвиняют в даче взятки.

Петербургские полицейские отчитались о задержании предпринимателя из Новосибирска – 68-летнего Сергея Якушина. Владельца похоронного дома «Некрополь» задержали у дома по улице Рубинштейна и сопроводили в Центральный отдел полиции, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Северной столице и Ленинградской области.

Сергей Якушин находился в федеральном розыске по обвинению в даче взятки. По версии следствия, в период с 2011 по 2019 гг. он систематически передавал деньги заведующему патолого-анатомическим отделением ГКБ № 1 Михаилу Козяеву за навязывание родственникам умерших услуг похоронного дома, который возглавлял предприниматель. За 8 лет активного сотрудничества Якушин якобы передал медику более 1,2 миллиона рублей. В мае 2020 года суд приговорил Козяева к штрафу в размере 4,5 миллиона рублей.

Задержание Якушина подтвердили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области. В главке отметили, что в операции по задержанию похоронщика принимали участие новосибирские оперативники.

«Собранные полицейскими материалы переданы в СУ СК России по Новосибирской области», – подчеркнули в ведомстве.

Сыновья Якушина, занятые в бизнесе отца, Родион и Борис ранее заявляли журналистам, что дело в отношении Сергея Якушина сфабриковано. Они предполагают, что преследование предпринимателя может быть связано с отказом «платить за покровительство» неким людям.

 

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Автор:
Павел Тиунов

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