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В Томской области нерабочие дни из-за коронавируса продлили до 15 ноября

Фото В Томской области нерабочие дни из-за коронавируса продлили до 15 ноября
Фото В Томской области нерабочие дни из-за коронавируса продлили до 15 ноября

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Власти Томской области приняли решение о продлении нерабочих дней ещё на неделю – до 15 ноября.

Нерабочие дни в Томской области продлили до 15 ноября. Власти приняли такое решение с учётом эпидемиологической ситуации в регионе.

Томская область стала вторым регионом России, где режим нерабочих дней продлён на неделю. Первыми такое решение приняли власти Новгородской области.

Напомним, о введении в стране нерабочих дней с сохранением заработной платы объявил президент России Владимир Путин. Вынужденные «ковидные каникулы» направлены на то, чтобы разобщить людей в коллективах и дать им возможность пройти вакцинацию. В случае ухудшения эпидемиологической ситуации главам субъектов дано право самостоятельно принимать решение о продлении периода нерабочих дней.

Также губернатор Томской области Сергей Жвачкин принял решение о запрете на посещение общепита, развлекательный центров, фитнес-залов, парикмахерских, кинотеатров, театров и других учреждений культуры без QR-код или справки о перенесенном коронавирусе.

В Новосибирской области нерабочие дни действуют с 30 октября по 7 ноября.

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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