Вирусологи рассказали, когда закончится пандемия коронавируса

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Представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович считает, что волна пандемии коронавируса закончится, когда сформируется достаточный уровень коллективного иммунитета.

Об этом представитель Всемирной организации здравоохранения в РФ Мелита Вуйнович заявила в понедельник в интервью телеканалу «Россия-1».

«Когда будет достигнут достаточный уровень иммунитета в обществе, который не позволяет вирусу пройти, а это значит, что надо иметь достаточно вакцинированных, [обладающих] иммунитетом людей в коротком периоде времени», – говорит эксперт, отвечая на вопрос, когда завершится пандемия.

По её словам, во всём европейском регионе, в том числе в России, за последние две недели уровень заражения повысился примерно на 18 %. Коллективный иммунитет возможен только при активной вакцинации, добавила она.

«Мы сейчас наблюдаем... европейский регион, где идёт повышение числа случаев заражения коронавирусом. Не только в России, но и во многих странах европейского региона. Это повышение на 18 процентов за последние 14 дней, а повышение смертности тоже практически идёт в таком же тренде», – отметила она в эфире телеканала «Россия 1».

Вуйнович подчеркнула, что ещё многие люди подвержены риску заболеть. Это граждане, которые решили по какой-либо причине не делать прививку и при этом не перенесли коронавирус. У них нет иммунитета, считает эксперт.

А новосибирский вирусолог Александр Чепурнов считает, что четвёртая волна коронавируса пойдёт на спад в конце ноября, а в начале декабря рост заболеваемости COVID-19 и вовсе остановится.

«Штамм коронавируса «дельта» заражает людей, которые ранее были устойчивы к COVID-19. Из-за этого горючего материала для инфекции всё ещё остаётся очень много», – заявил Чепурнов.

Вирусолог объяснил, что именно штамм «дельта» стал причиной ухудшения эпидемиологической обстановки в стране, так как он начал поражать ранее устойчивых к вирусу людей. Специалист уверен, что ускорить завершение четвёртой волны коронавируса может помочь сезонность заболевания. Поэтому в ноябре количество заболевших коронавирусом россиян будет увеличиваться до конца месяца и завершится только к началу декабря.

Ранее Сиб.фм писал, что другой новосибирский вирусолог – Александр Шестопалов – также заявил о спаде четвёртой волны коронавируса в декабре. Сколько существует разновидностей коронавируса, чем они отличаются и какой самый опасный. Также учёные дали оценку эффективности вакцины.