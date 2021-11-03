Высокие темпы вакцинации отмечаются в нерабочие дни в Новосибирской области

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Министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов проконтролировал работу мобильных прививочных пунктов в ТРЦ «МЕГА», где открыты два пункта вакцинации против COVID-19.

В последнее время темпы вакцинации в Новосибирской области достаточно высоки. За последние выходные привито против коронавируса более 24 тысяч человек (в общей сложности I и II компонентом), 1 ноября – почти 16 тысяч человек (I и II компонентом). Всего в регионе первым компонентом вакцинированы 939 916 человек, завершенный курс вакцинации имеют 816 288 человек.

Глава Министерства здравоохранения Константин Хальзов отметил хорошую организацию работы обоих пунктов и подчеркнул, что нерабочие дни объявлены, в том числе для того, чтобы жители России могли вакцинироваться. Большой поток желающих свидетельствует о том, что граждане активно и ответственно пользуются этой возможностью.

«Для нас очень важно сохранить тот темп вакцинации, который мы нарастили в последнее время. Вся система здравоохранения в эту неделю работает в обычном режиме. Особенно для нас важны мобильные пункты, которые находятся в торговых центрах, где мы видим большой поток желающих. Все пункты вакцинации в поликлиниках тоже открыты, и мобильные бригады выезжают на предприятия, которые продолжают работу в эти дни», – подчеркнул Константин Хальзов.

Пункт вакцинации поликлиники № 13 открыли в ТРЦ «МЕГА» 21 октября. Заместитель главного врача Елена Терентьева рассказывает, что в день здесь сейчас прививают до ста человек. Максимальная пропускная способность – 25 человек в час. «Осмотр проводят два терапевта, все данные в медицинскую информационную систему мы вносим позже, в поликлинике. Делаем все, чтобы максимально быстро человек мог пройти все необходимые процедуры и формальности».

Очередь на вакцинацию есть, но она небольшая. Елена Толстова заполняет анкету за одним из столиков. Женщина приехала в торговый центр по делам, проходила мимо пункта и решила вакцинироваться: все необходимые документы – паспорт, СНИЛС и страховой полис у нее были с собой. Елена говорит – это ее третья попытка сделать прививку, коронавирусом она не болела, но вакцинироваться никак не удавалось: «Муж вакцинировался, папа вакцинировался, а у меня все не получалось. Я и в регистратуре записывалась [на прививку в поликлинике], и через госуслуги. Когда подходила моя очередь вакцинироваться, я заболевала, а с температурой нельзя [делать прививку]. Два раза уже пропустила. А сегодня смотрю, что можно здесь, чтобы очередь не ждать, и зашла. Удобно».

Пункт вакцинации поликлиники № 21 открыли возле гипермаркета «Ашан» еще в мае. Там тоже небольшая очередь желающих сделать прививку. Главврач поликлиники Татьяна Бугай рассказывает, что в последнее время количество обращений выросло. В день вакцинируют сейчас до 140 человек. Это максимальное количество за все время работы пункта. Сотрудники поликлиники № 21 только рады, что в торговом центре открыли еще один прививочный пункт. «Мы не конкуренты, а соратники, которые вместе работают. Это [решение] позволяет охватить [вакцинацией] большее количество жителей нашего города», – говорит Татьяна Бугай.

Константин Хальзов осмотрел оба пункта, поговорил с терапевтами о медотводах – случается ли отказывать желающим сделать прививку. Врачи подтвердили, что 1-2 раза в день такое бывает. В основном, когда на вакцинацию приходят люди, которые вакцинировались или переболели менее полугода назад. Константин Хальзов напомнил, что на прошлой неделе обновили методические рекомендациям Минздрава России, согласно которым препарат «Спутника лайт» предназначен в первую очередь для тех, кто переболел коронавирусом или ранее уже вакцинировался от этой инфекции: «Последние изменения порядка [проведения вакцинации взрослого населения против COVID-19] рекомендуют вакцинировать “Спутником лайт» тех, кто перенес коронавирусную инфекцию более шести месяцев, а также [использовать данный препарат] для проведения ревакцинакции после полного курса вакцинации также спустя шесть месяцев. Шесть месяцев сегодня – рекомендация ВОЗ, тот срок, после которого нам необходимо вакцинироваться, и «Спутника лайт» наиболее для этого подходит».

В Новосибирской области остаток «Спутника лайт» по состоянию на 2 ноября – более 16 тысяч доз. Регион уже обратился в министерство здравоохранения России с просьбой о дополнительных поставках этого препарата.