Топ-менеджера клиники Мешалкина Покушалова осудили на 2,5 года колонии за хищение 1,9 млрд рублей

Фото с сайта meshalkin.ru
3 ноября суд приговорил заместителя директора клиники Мешалкина Евгения Покушалова к реальному лишению свободы за растрату бюджетных средств в особо крупном размере.
Центральный суд Новосибирска приговорил замдиректора клиники Мешалкина Евгения Покушалова к двум с половиной годам лишения свободы в колонии общего режима. Топ-менеджера известной больницы признали виновным в «растрате с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере», сообщили в Прокуратуре Новосибирской области.
Следователи выяснили, что в период с 2015 по 2019 гг. Покушалов обеспечил победу на аукционах по закупке медтоваров подконтрольным коммерческим фирмам на общую сумму более 7,8 млрд рублей.
«Ему и другим фигурантам удалось похитить бюджетные денежные средства в размере почти 1,9 миллиарда рублей, перечисленные организациям за поставленные товары по завышенным в ходе совершения фиктивных посреднических сделок ценам», – сообщили в ведомстве.
В результате Покушалова приговорили к двум с половиной годам заключения в колонии общего режима. Также топ-менеджер клиники должен выплатить штраф в размере 400 тысяч рублей.
Напомним, в марте суд конфисковал у Евгения Покушалова квартиру в Нью-Йорке за 1,3 млн долларов в пользу государства.
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