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Топ-менеджера клиники Мешалкина Покушалова осудили на 2,5 года колонии за хищение 1,9 млрд рублей

Фото Топ-менеджера клиники Мешалкина Покушалова осудили на 2,5 года колонии за хищение 1,9 млрд рублей
Фото Топ-менеджера клиники Мешалкина Покушалова осудили на 2,5 года колонии за хищение 1,9 млрд рублей

Фото с сайта meshalkin.ru

3 ноября суд приговорил заместителя директора клиники Мешалкина Евгения Покушалова к реальному лишению свободы за растрату бюджетных средств в особо крупном размере.

Центральный суд Новосибирска приговорил замдиректора клиники Мешалкина Евгения Покушалова к двум с половиной годам лишения свободы в колонии общего режима. Топ-менеджера известной больницы признали виновным в «растрате с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере», сообщили в Прокуратуре Новосибирской области.

Следователи выяснили, что в период с 2015 по 2019 гг. Покушалов обеспечил победу на аукционах по закупке медтоваров подконтрольным коммерческим фирмам на общую сумму более 7,8 млрд рублей.

«Ему и другим фигурантам удалось похитить бюджетные денежные средства в размере почти 1,9 миллиарда рублей, перечисленные организациям за поставленные товары по завышенным в ходе совершения фиктивных посреднических сделок ценам», – сообщили в ведомстве.

В результате Покушалова приговорили к двум с половиной годам заключения в колонии общего режима. Также топ-менеджер клиники должен выплатить штраф в размере 400 тысяч рублей.

Напомним, в марте суд конфисковал у Евгения Покушалова квартиру в Нью-Йорке за 1,3 млн долларов в пользу государства.

 

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Автор:
Павел Тиунов

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