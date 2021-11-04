Чемпионат мира по боксу и MMA, чемпионат Европы по плаванию, игры КХЛ: главные спортивные трансляции 4 ноября

4 ноября, в День народного единства, на «Матч ТВ» насыщенный график игр и соревнований. Публикуем полное расписание на Сиб.фм.
12:30 Теннис. Кубок Билли Джин Кинг. Австралия — Белоруссия Матч! Арена
14:55 Пляжный футбол. Межконтинентальный кубок. Япония — Парагвай Матч! Игра
15:00 Бокс/MMA. Чемпионат мира. Мужчины. 1/2 финала Матч! Боец
15:00 Бокс/MMA. Эльнур Самедов против Зоравора Петросяна. Георгий Юновидов против Хулио Сезара Калимено
16:10 Пляжный футбол. Межконтинентальный кубок. Португалия — Испания Матч! Игра
16:45 Хоккей. КХЛ. СКА — Спартак
16:50 Хоккей. КХЛ. Ак Барс — Сибирь
16:50 Хоккей. КХЛ. Локомотив — Металлург
16:50 Хоккей. КХЛ. Северсталь — Автомобилист
16:50 Хоккей. КХЛ. Торпедо — Динамо Минск
17:00 Настольный теннис. Лига европейских чемпионов. УГМК (Россия) — Винер Нойштадт (Австрия)
17:40 Пляжный футбол. Межконтинентальный кубок. Сенегал — ОАЭ Матч! Игра
18:20 Футбол. Лига конференций. Флора — Анортосис Матч! Футбол 2
18:20 Футбол. Лига конференций. Кайрат — Карабах Матч! Футбол 1
18:25 Плавание. Чемпионат Европы (бассейн 25 м) МАТЧ! СТРАНА
18:55 Пляжный футбол. Межконтинентальный кубок. Россия — Иран Матч ТВ
19:00 Теннис. Кубок Билли Джин Кинг. Чехия — Швейцария Матч! Арена
19:55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА — Фенербахче Матч! Игра
20:00 Бокс/MMA. Чемпионат мира. Мужчины. 1/2 финала Матч! Боец
20:30 Футбол. Лига Европы. Галатасарай — Локомотив Матч ТВ
20:35 Футбол. Лига Европы. Олимпиакос — Айнтрахт
20:35 Футбол. Лига Европы. Реал Сосьедад — Штурм
20:35 Футбол. Лига Европы. Генк — Вест Хэм Матч! Футбол 3
20:35 Футбол. Лига Европы. Легия — Наполи Матч! Футбол 2
20:35 Футбол. Лига Европы. Монако — ПСВ Матч! Футбол 1
20:35 Футбол. Лига конференций. Маккаби Тель-Авив — ХИК
20:35 Футбол. Лига конференций. Гент — Партизан
20:35 Футбол. Лига конференций. Заря — ЦСКА София
20:35 Футбол. Лига конференций. ЛАСК — Алашкерт
20:35 Футбол. Лига конференций. Омония — Базель
20:35 Футбол. Лига конференций. АЗ — Клуж
20:35 Футбол. Лига конференций. Рандерс — Яблонец
20:35 Футбол. Лига конференций. Линкольн — Слован
20:35 Футбол. Лига Европы. Брондбю — Рейнджерс
20:35 Футбол. Лига Европы. Лион — Спарта
20:45 Футбол. Лига Европы / Лига конференции on-line МАТЧ ПРЕМЬЕР
21:55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. АСВЕЛ — УНИКС Матч! Игра
22:45 Футбол. Лига Европы. Лестер — Спартак Матч ТВ
22:50 Футбол. Лига Европы. Байер — Бетис
22:50 Футбол. Лига конференций. Славия — Маккаби Хайфа
22:50 Футбол. Лига конференций. Унион — Фейенорд
22:50 Футбол. Лига конференций. ПАОК — Копенгаген
22:50 Футбол. Лига конференций. Ренн — Мура
22:50 Футбол. Лига Европы. Антверпен — Фенербахче
22:50 Футбол. Лига Европы. Брага — Лудогорец
22:50 Футбол. Лига Европы. Црвена Звезда — Мидтьюлланд
22:50 Футбол. Лига Европы. Динамо Загреб — Рапид
22:50 Футбол. Лига конференций. Тоттенхэм — Витесс Матч! Футбол 3
22:50 Футбол. Лига конференций. Рома — Буде-Глимт Матч! Футбол 2
22:50 Футбол. Лига Европы. Марсель — Лацио Матч! Футбол 1
22:50 Футбол. Лига Европы. Ференцварош — Селтик