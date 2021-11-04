Этнографический диктант с 3 по 7 ноября: как принять участие в онлайн формате

Скриншот с официального сайта Этнографического диктанта

В 2021 году этнографический диктант пройдёт в онлайн-формате с 3 по 7 ноября. Желающие принять участие могут присоединиться к акции на официальном сайте в рубрике «Пройти диктант».

Онлайн-тест начнётся 3 ноября в 00:01, а завершится 7 ноября в 23:59 на сайте miretno.ru.

Для того, чтобы принять участие в тестировании в онлайн-формате вам необходимо зайти на официальный сайт этнографического диктанта miretno.ru и нажать на центральную кнопку «Пройти диктант», где откроется анкета, в которую нужно внести свои личные данные. После этого вы сможете начать тестирование.

Диктант позволит оценить уровень этнографической грамотности населения, знания о народах, проживающих в России, привлечет внимание широкой общественности к вопросам межнационального мира и согласия.

Участниками Диктанта могут стать все жители России и зарубежных стран, независимо от образования, социальной принадлежности, вероисповедания и гражданства.

Пройти тестирование можно на русском языке и на трёх иностранных: английском, испанском, китайском.

Задания будут опубликованы в 00.01 час. 3 ноября 2021 года (по московскому времени) на официальном сайте «Большого этнографического диктанта».

Задания Диктанта оформлены в виде теста и включают в себя:

20 вопросов – общефедеральная часть Диктанта, единая для всех участников;

10 вопросов – региональная часть Диктанта, уникальная для каждого субъекта Российской Федерации.

Для иностранных участников тест состоит из 30 общефедеральных вопросов, единых для всех стран.

Максимальная сумма баллов за выполнение всех заданий – 100. Время прохождения Диктанта – 45 минут.

После прохождения теста участник получает личный результат с анализом ответов. Сертификат участника с указанием набранных баллов формируется сразу после прохождения диктанта в электронном виде, с возможностью получения его на электронную почту.

Ранее, Сиб.фм писал о самых частых ошибках в акции «Тотальный диктант» в 2021 году. Какие вопросы в тестах будут в этнографическом диктанте в этом году, а также кто станет автором текста тотального диктанта в 2022 году.