Лицензия на убийство: как суд присяжных пожалел авторитета, расстрелявшего своего ростовщика в центре Новосибирска

Фото предоставлено Кариной Мурадян; instagram.com; АСТ-54

Известный в криминальных кругах под кличкой Дохлый новосибирец застрелил предпринимателя в центре города — через полтора года суд отпустил его домой.

Вторник, 2 ноября, три часа дня — возле здания Центрального районного суда скопление дорогих, вкруговую затонированных иномарок, возле которых ходят мужчины южных кровей. Через полчаса из здания суда выбегает представитель цыганской диаспоры, известный в криминальных кругах под кличкой Дохлый (по паспорту, впрочем, его имя звучит довольно просто — Николай Квочкин), садится в одну из иномарок, и череда машин уезжает в неизвестном направлении.

Эта криминальная история началась 25 июня 2019 года — тогда в центре Новосибирска при свидетелях был расстрелян в упор предприниматель Андраник Мурадян. Через пять месяцев подозреваемого в убийстве — Николая Квочкина — задержали в Кемерово на съёмной квартире, мужчине предъявили обвинение в убийстве и незаконном хранении оружия. Через полтора года суд присяжных единогласно указывает на то, что Квочкин совершил не намеренное убийство, а превысил необходимую самооборону. И уже 2 ноября Квочкина отпускают из-под стражи в зале суда. Как относятся к этому убийству в криминальной среде и как нелюбовь к коллекторам и национальный вопрос повлиял на присяжных — разбиралась криминальный журналист Сиб.фм Алёна Истомина.

Папа в командировке

В Карине Мурадян как будто слишком много природной деликатности — за всё время разговора она ни разу не опустилась до того, чтобы как-то оскорбить или резко высказаться про убийцу любимого мужа. Только с недоумением несколько раз повторяет, что не представляет как теперь быть — вот ты идёшь Новосибирску, заходишь в кафе, а там Квочкин. Вот он сидит, спокойно ест, возможно, даже улыбается. И как себя вести? Развернуться и уйти? В раскаяние подсудимого женщина не верит. И тут же торопливо объясняет, что не просто так — да, на суде он говорит, что хочет попросить прощения. Но сделал это с притворной самодовольной улыбкой — или показалось? И сестра его писала, что брат ничуть не жалеет — его родственнице показаться не могло, она по Андранику не скучает.

Злость и сталь в голосе появляется только когда Карина вспоминает, как Николай приходил в кафе к свекрови вместе со своей семьёй — его тогда бесплатно от души накормили.

С Андраником Карина знакома почти всю свою сознательную жизнь — просто его сестра — её подруга, поэтому и общались с детства. А с 2005 года как-то всё закрутилось. И вот — уже двое детей, дочек. Одной восемь, другой 15. С младшей сейчас тяжелее всего.

"Приходит недавно, плачет — у меня подружка спросила, где твой папа, — рассказывает Карина. — Она отключила телефон и пришла ко мне. Спрашиваю: "Что ты скажешь?". Скажу, что папа в командировке, говорит. Когда всё это произошло, она спала с его фотографией. Я ей всё объясняла, по-детски. Что есть земная жизнь, есть небесная жизнь, где живёт твой дедушка, дяди, и туда надо твоему папе, вот он полетел туда. Она плакала, постоянно искала его. Мы все вместе плакали. Спросит: "Вот я скучаю по папе, скучает ли он по нам? У папы день рождения, кто ему купит торт?". Старшая, как я, она не показывает эмоции. Но всем нам плохо, мы теперь втроём друг у друга".

Больше всего семью Мурадян задевает тот образ погибшего, который создали на суде специально для присяжных — криминальный авторитет, выбивал деньги из должников всеми способами.

"Когда Николай был нам должен денег, он в Таиланд летал, жил в коттедже, не работал, ездил по ресторанам, машина у него была приличная, — объясняет Карина. — На что он жил? На что он ел? И где тогда наша машина и наш дом? Мы живём у родителей, у нас нет вообще ничего, ни бизнеса, ни денег. Первый год мне было очень тяжело, я двигаться не могла, просто смотрела в потолок. А потом поняла — теперь кроме меня моих детей никто не обеспечит. Я стала крутиться, устроилась на работу. И теперь мне даже полегче, от того, что надо же дочкам и покушать, и одежду купить, и кружки оплатить. Пока бегаешь, зарабатываешь копейку-другую, мыслей этих меньше, что мы теперь навсегда одни, что его нам никто не вернёт".

Интернациональная дружба

Близкие Мурадяна подчёркивают, что информация в СМИ про связь погибшего с криминалом пошла от адвокатов подсудимого, дабы демонизировать его образ. Но по информации источника Сиб.фм, близкого к криминальным кругам, никакого "статуса" у Мурадяна действительно не было, хотя в этих кругах его знали — но больше как бизнесмена. Погибший долгое время занимался ремонтом автомобилей, последнее время — скупкой-продажей машин.

У Квочкина, также как и у Мурадяна, официально никогда не было проблем с законом. Но источник указывает, что подсудимого с натяжкой, но можно назвать криминальным авторитетом.

"Так или иначе всё то, чем он занимался, было непосредственно связано с нелегальным заработком, за который в нашей стране и присесть можно, — объясняет источник. — Убийств и разбоя там не было, скажем так — его цыганом называли не только из-за национальности".

На суде сам подсудимый называл свои отношения с погибшим приятельскими. И признавал, что неоднократно занимал крупную сумму денег под 20% в в месяц. Летом 2019 года приятель Квочкина при родных Мурадяна просил больше не занимать ему, объясняя — отдавать Дохлому нечем. За несколько месяцев до убийства Квочкин попросил 2,5 миллиона рублей, ровно на месяц.

"Он говорил, что хотел взять на месяц, вложиться в дело с каким-то Китайцем и вернуть в полном объёме деньги, — рассказала журналисту Сиб.фм адвокат потерпевших Тамара Алексеева. — И ещё поиметь какую-то выгоду. Какой бизнес приносит такую бешеную прибыль, за месяц? Только незаконная деятельность. Подсудимый при этом не отрицает, что Китаец его кинул. То есть никаких юридических договорённостей с этим неизвестным "бизнес-партнёром" у подсудимого не было, а это опять же говорит о криминальной направленности".

Прошёл месяц, два — Квочкин скидывал звонки и прятался от Мурадяна, при этом погибший видел, как его должник выкладывал сторис в инстаграм из ресторанов и заграничных поездок. По словам Карины, мужа злила вся эта ситуация, из-за чего он несколько раз отправлял гневные сообщения приятелю. Но ни угроз убийством Квочкину или его родным — в речи такие обороты многие используют просто для связки слов. Позже на суде сторона защиты представит эти сообщения как доказательства угроз подсудимому.

"Андро хотел прокрутить эти деньги — это когда ты сам занимаешь, вкладываешь их куда-то, по личным нужным, или еще куда-то, в срок возвращаешь всю сумму, — объясняет источник Сиб.фм в криминальных кругах. — Тот, у кого берёшь, даже и не в курсе, что деньги были так использованы, поэтому и вопросов нет. Я не интересовался, отдал в итоге их сам Андро или нет, но то, что он искал Дохлого, это точно. А потом — появилась информация, что сам Дохлый Квочкина срочно ищет. И не просто ищет, а людей собирает, на стрелку. Уже после всех этих событий оказалось, что Андро встречался-то, чтоб поговорить, а Цыган, говорят, изначально убийство планировал. Насколько я знаю, с Цыгана никто за это убийство не спрашивал — если родственники бы за помощью обратились, разговор и подробный разбор бы ситуации был. Но с их стороны тихо, раз они решили решать всё в правовом поле — пусть решают. История сама по себе ни у кого вопросов не вызывает, а вот адвокат — красавчик, прям на красоту сработал. Сейчас поехать на стрелку, взять всё убийство на себя и выйти через два года — это фантастика. Понятно, что для своей диаспоры Цыган будет национальным героем. Ему "подогрев" (финансирование — прим. ред.) до конца жизни обеспечен".

По словам матери погибшего, утром 25 июня Квочкин сначала позвонил приятелю и предложил отдать долг наркотиками — это предложение разозлило Мурадяна. Тогда подсудимый переиграл и предложил в счёт долга забрать БМВ — Мурадян поехал смотреть машину, и больше семья его никогда не видела.

Окровавленная машина на парковке

"На Гоголя армянские разборки, стреляли в армянина из машины с армянскими номерами", — такой фразой со ссылкой на очевидцев паблик АСТ-54 открыл вечером 25 июня 2019 году череду новостей о стрельбе в центре города.

Очевидцы рассказывали, что потерпевший стоял на остановке "Метро Красный проспект", рядом притормозила иномарка, из которой раздались выстрелы. На месте преступления было обнаружено не меньше десяти гильз. У погибшего — множественные проникающие ранения груди, сердца, конечностей, желудка и головы. Потерпевший был госпитализирован ещё живым.

В комментариях к записи отметились многие люди, называющие себя очевидцами. Но интересно, что многие аккаунты таких пользователей уже удалены, ещё несколько человек прямо написали журналисту Сиб.фм, что никак не будут комментировать этот инцидент из-за опасения за свою жизнь. Одна девушка написала про угрозы, но на дальнейшие вопросы журналиста о том, от кого именно ей поступали угрозы, отвечать отказалась.

"Я была возле приёмного отделения Городской больницы, когда раненого привезли. Вроде бы автомобиль Ниссан Альмера светлого цвета с неместными номерами подъехал к приемному отделению на крыльцо, где автомобили скорой помощи заезжают. Двое или трое мужчин вытащили с заднего сиденья пострадавшего и занесли внутрь помещения и положили на каталку. Он был весь в крови, хрипел и шла пена изо рта. Там на каталке он вроде и умер, врачи проводили реанимацию, но увы... А машина вся в крови ещё долго стояла на парковке территории больницы", — рассказала сибирячка, случайно оказавшаяся в тот день возле больницы.

Официально говорили о десяти найденных на месте происшествия гильзах, СК России по НСО возбудил уголовное дело по ст. "Убийство". В городе был объявлен план-перехват.

Как следует из материалов дела, в полицию пришли приятели Квочкина, находившееся за рулём того самого БМВ — идти и "рассказать всё, как было", их попросил сам Квочкин. Сам же мужчина на попутном такси отправился в Кемерово, по пути избавившись от оружия.

В середине ноября 2019 года следователи задержали Квочкина в Кемерово, где он проживал на арендованной квартире. Подсудимый объяснил, что собирался идти давать признательные показания, но прятался, чтобы успеть решить финансовые вопросы и "обезопасить своих близких от мести со стороны армянской диаспоры". В марте 2020 года дело передали в суд. Коллегию присяжных удалось сформировать только после нескольких попыток. Каждый раз из сотни кандидатов в заседатели приходили не больше четырех-пяти человек. Только летом 2021 года в коллегию отобрали шесть основных и двух запасных присяжных.

Два года за убийство

Журналист Сиб.фм связалась с адвокатом подсудимого Андреем Жуковым — во время разговора собеседник несколько раз подчеркнул, что Квочкин полностью рассчитался по долгам, но потерпевший продолжал требовать деньги и угрожал и самому Квочкину, и его родным. В тот день кредитор вместе со своими приятелями похитил должника и катал его по городу, угрожая вывести в лес для расправы. Уличив момент, подзащитный Жукова незаметно вытащил из машины пистолет, принадлежащий Мурадяну. То есть предприниматель был застрелен из своего же оружия.

Адвокат отказался отвечать на уточняющие вопросы, пояснив, что подробности дела можно будет разглашать только после окончательного приговора, который ориентировочно произойдёт в декабре. Жуков предположил, что сам Квочкин, даже освободившись, откажется обсуждать подробности дела с журналистами — он хочет побыстрей забыть всю эту историю, а обелять своё имя у мужчины нет необходимости, для этого достаточно вердикта суда.

Суд присяжных полностью поверил в историю обвиняемого и вынес вердикт, что Квочкин убил, защищаясь от агрессивного поведения потерпевшего. А 2 ноября суд изменил меру пресечения с ареста на запрет определённых действий, освободив прямо с зала суда. А именно — подсудимому запрещено общаться с потерпевшими и свидетелями и менять место жительства. Теперь Квочкину вынесут приговор не по ст. 105 УК РФ (убийство), а по ст. 108 УК РФ (превышение пределов необходимой самообороны) — ему грозит до двух лет лишения свободы.

Старший помощник прокурора Центрального района Ксения Цуканова рассказала журналисту Сиб.фм, что после вынесения судом приговора на основании вердикта присяжных заседателей, в прокуратуре будет принято решение об его обжаловании.

"В материалах дела нет никакого похищения, — объяснила Цуканова. — Это свидетели, которые просто увидели Мурадяна и Квочкина, посадили в машину и довезли до улицы Гоголя. На участке местности по улице Гоголя, 1 между Мурадяном и Квочкиным произошёл конфликт из-за долговых обязательств Квочкина перед Мурадяном, в это время подъехали знакомые Квочкина на автомобиле МБВ Х6. Квочкин направился к автомобилю, с целью покинуть данное место. Мурадян понял, что Квочкин собирается избежать разговора о долге, окликнул его, взял за руку, после чего Квочкин оттолкнул Мурадяна, отошёл на два шага и произвёл в него пять выстрелов. И скрылся с места происшествия".

Что происходило в зале суда

Но почему всё-таки присяжные вынесли именно такой вердикт? По мнению адвоката потерпевшей стороны Тамары Алексеевой, подсудимый намерено устроил присяжным "цыганский рассказ" — сначала в суд приходило по несколько свидетелей, которые рассказывали, что для того, чтобы отдать долг, все родственники и друзья Квочкина брали кредиты. Причём в суммах показания свидетелей расходились, а жена Мурадяна утверждает, что денег она не видела — как не были представлены и расписки в получении долга. Всё для того, чтобы показать как Квочкин был "взят в кабалу".

Затем — рассказ о "похищении". При этом во время похищения Квочкин спокойно общался с друзьями, заезжал на СТО и пил кофе вместе с "похитителями". Квочкин и Мурадян сидели на заднем сиденье иномарки, но сам же Квочкин не стал указывать двоих приятелей Муродяна в качестве похитителей, заявив, что они для него "угрозы не представляли". Во время одной из остановок Квочкин остался один в автомобиле — и вместо того чтобы сбежать или вызвать полицию он якобы достал из барсетки Мурадяна его пистолет, чтобы оружие не было использовано против него.

Близкие Мурадяна указывают на множество нестыковок в версии подсудимого — он намеренно спрятал пистолет, весь день проходил в тёплой кожаной куртке (при жаре в +30 градусов). В материалах дела указано, что Квочкин за несколько дней до убийства созванивался со знакомыми из Кемерово, а позже, уже в Кемерово, постоянно был на связи со свидетелями — органы следствия посчитали, что таким образом Квочкин выжидал время, выдумывая версию с похищением.

"У него дома и дома у него родных найден целый арсенал оружия, да и пистолет на себе он профессионально спрятал, — утверждает Алексеева. — Вы сможете так на себе спрятать оружие, чтоб никто не заметил? Причем куртку он оставил в автомобиле. Вышел — никто не заметил, что у него что-то торчит. Спрятал на себе оружие, снял его с предохранителя. Ни одной осечки, все на поражение с расстояния полутора метров. И вот встает вопрос, не хороший или плохой Мурадян, достоин ли он жизни, а была ли у Квочкина ситуация выбора, или это было безвыходное положение. И настолько ли велика была угроза, что он приоритет отдал собственной безопасности, не жизни. Это было похищение или он не хотел кататься, не хотел выслушивать угрозы. Или для него единственный выход в этой ситуации, чтобы не лишиться собственной жизни. Квочкин говорит, что боялся Мурадяна — но кого он боялся? Накаченный спортсмен испугался субтильного парня? В доказательствах маечка была, 44 размера, вся продырявленная — кого там можно было бояться-то?".

Адвокат называет решение присяжных кровожадным, циничным и неожиданным — и считает, что такое решение присяжных может быть связано с человеческим фактором.



"Тут сыграл на руку национальный вопрос, — уверена Алексеева. — И ненависть людей к коллекторам. Это решение фактически развязывает руки всем участникам долговых отношений – я могу набрать деньги, придут люди которым я задолжал. И все, будет этот распространен вектор".



Адвокат считает, что если бы Квочкин действительно убил, защищаясь, то он бы не скрывался в Кемерово и не прятал оружие как единственную улику (следствие так и не установило его местонахождение), а сразу бы сдался полиции.

"Тогда у следствия было бы гораздо больше арсенала для расследования. Он прекрасно понимал, для чего он скрывается. И на какое время. И пришел он только после того, как убедился – что все свидетели проинструктированы, у всех есть информация. Не камень он сбрасывал, а формировал связи", — негодует адвокат.