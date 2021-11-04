Новосибирск: афиша на 5, 6 и 7 ноября – юбилей джазмена Пыстина, прямая трансляция "Спартака" из Большого театра и фильм «ЗОЖ» Магнуса фон Хорна

Коллаж Сиб.фм, фото и видео из открытых источников

Традиционные длинные ноябрьские выходные наполнены разнообразными культурными событиями, о которых расскажет городская культурная афиша.

Изобразительное искусство, музыка, театр – вот «три кита», но которых держится «культурный материк» нашего города. И в каждом жанре есть интересные люди, события и явления, на которые стоит обратить внимание в эти выходные всем, кому небезразлично вечное и прекрасное. Сходите на юбилей пианиста Алексея Пыстина, творческую встречу с художницей Евгенией Шадриной-Шестаковой или на семейный вернисаж Татьяны Гребёнкиной и Вероники Шеломенцевой. Яркие впечатления гарантированы!

В пятницу 5 ноября:

В камерном зале филармонии – юбилейный концерт одного из лучших джазовых пианистов Новосибирска Алексея Пыстина.

На свой юбилей на старейшей музыкальной сцене города музыкант приглашает многочисленных друзей и соратников, чтобы по-настоящему отметить праздник большим музыкальным сейшеном.

Музыканты воссоздадут лучшие концертные номера из авторских программ юбиляра, вспомнят несколько легендарных глав из музыкальной жизни Новосибирска, которые прозвучат как джаз, блюз, фанк, латино.

На одной сцене с Алексеем Пыстиным выступят: Геннадий Пыстин (фортепиано), Андрей Турыгин (саксофон), Евгений Коллини (гитара, вокал), Николай Панченко (саксофон), Юрий Васильев (бас-гитара), Дмитрий Ржаницын (перкуссия).

Камерный зал филармонии

Камерный зал филармонии (ул. Красный проспект, 32), начало в 18.00

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Выставка «Айвазовскому вослед...» (из фондов Центрального военно-морского музея имени императора Петра Великого) открылась в Новосибирском государственном художественном музее.

Выставка представит новосибирским зрителям лучшие примеры маринистки, настоящие жемчужины русского искусства, прославляющие отечественный Военно-Морской Флот. Экспозиция включает в себя произведения живописи и графики XIX-ХХI веков, модели кораблей, предметы морской практики, флаги и знамена.

На выставке представлены также модели кораблей, морские приборы, подзорные трубы, морское обмундирование, флаги, такие уникальные экспонаты, как кусок бортовой обшивки крейсера «Аврора», пробитый снарядом противника в Цусимском сражении, мундиры, флаги, судовые колокола. Отлично дополняет выставку раздел из 17 планшетов рассказывающий о богатой и интереснейшей истории Центрального военно-морского музея.

Новосибирский государственный художественный музей

Новосибирский государственный художественный музей (Красный проспект, 5), в выходные дни выставка открыта с 14.00

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В субботу 6 ноября:

В Арт-центре «Красный» открыта двойная персональная выставка живописи и графики художниц Татьяны Гребенкиной и Вероники Шеломенцевой.

Татьяна и Вероника прежде всего семья — мама и дочь. А еще они — ученицы студии члена Союза художников России Валерия Нестерова. На выставке будут представлены живописные полотна последних лет. Работы художниц, такие разные и такие похожие, дополняя и контрастируя, создают единую живописную атмосферу выставки. Это большая редкость — двойная выставка двух художников через призму семейных ценностей.

Особенность выставки еще и в том, что просмотр картин сопровождают стихи Татьяны и тексты Вероники, создавая тем самым дополнительный объем высказываний авторов. А музыка к стихам написана специально композитором Евгением Тейлором и называется так же, как и выставка — «ТАТЬЯНИКА».

https://vk.com/centerkrasnyi?z=photo-67616043_457244032%2Falbum-67616043_00%2Frev

АРТ-центр «Красный» (Красный проспект, 169/2), выставка работает с 11.00

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В рамках III Международной триеннале современной графики Новосибирский художественный музей приглашает на творческую встречу с участником кураторского проекта «Прозрачность и тень» Евгенией Шадриной – Шестаковой «Разговор с автором».

Евгения Шадрина-Шестакова – художник, активно вовлеченный в интеллектуальную и творческую жизнь Новосибирска. Она смело соглашается на интервью и авантюрные проекты (например, иллюстрирует книги современных поэтов), активно участвует в сборных выставках и регулярно реализовывает авторские проекты, всегда разные и с разной концепцией и задачами.

Евгения училась на театрально-декорационном отделении Новосибирского художественного училища, затем она окончила архитектурную академию. В академии она проходила обучение на отделении монументально-декоративной живописи под руководством Михаила Омбыш-Кузнецова. Несколько лет художница преподавала в архитектурной академии. С 2007 года Евгения Шадрина-Шестакова — член Союза художников России.

На творческой встрече вам представится уникальная возможность пообщаться с интересным и разносторонним автором и увидеть произведения Новосибирской триеннале в совершенно новом свете.

Новосибирский государственный художественный музей (Красный проспект, 5), начало в 16.00

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В воскресенье 7 ноября:

На большом экране – шедевр русского балета, легендарный «Спартак» Юрия Григоровича. Прямая трансляция со сцены Большого театра начнётся в 22:00.

«Спартак» — творение эпохи Золотого века Большого театра, триумф мужского танца, мощь, помноженная на драматизм, лирика и героика. И история настоящей любви, веры, надежды, внутренней силы. История героя, погибшего в битве с вероломством и хитростью, но не сломленного и не побеждённого.

В 1950-х годах постановочные репетиции нового балета велись одновременно в Москве и Ленинграде. В Большом «Спартака» готовил к постановке Игорь Моисеев, в театре оперы и балета им. С.М. Кирова (ныне Мариинский) – Леонид Якобсон. Ленинградская премьера – она состоялась 27 декабря 1956 года – опередила московскую почти на два года. В 1962 году свой спектакль в Большой театр перенес Якобсон, пересмотрев и расширив ленинградскую редакцию. Оба первых обращения театра к «Спартаку» оказались лишь подступом к тому грандиозному успеху, который выпал да долю постановки Юрия Григоровича. Премьера известного всему миру балета «Спартак», ставшего визитной карточкой Большого театра, состоялась 9 апреля 1968 года.

В главных роля в спектакле на сцене Большого театра: Анна Никулина (Фригия), Светлана Захарова (Эгина), Игорь Цвирко (Спартак), Артемий Беляков (Красс).

Центр культуры и отдыха «Победа»

Центр культуры и отдыха «Победа» (ул. Ленина, 7), начало в 22.00

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Мюзикл композитора Александра Колкера «Гадюка» по одноимённой повести Алексея Толстого покажут на сцене Новосибирского музыкального театра.

Действие развивается от событий гражданской войны до послевоенного периода нэпа. Центральный персонаж сюжета – Ольга Зотова. Дочь купца, гимназистка, после бандитского нападения оказывается сначала в госпитале, а затем в Красной армии. В бою она теряет любимого человека. И в послевоенное время ей не удаётся найти своё место в жизни, вновь обрести любовь.

Отсутствие разговорных диалогов компенсируется говорящей пластикой. Режиссёр-постановщик спектакля, он же хореограф, Гали Абайдулов прожил жизнь каждого героя, понял, оправдал и полюбил каждого, заставляя зрителей сопереживать им.

Спектакль был удостоен двух премий Российского Национального театрального фестиваля «Золотая Маска»: «Лучшая работа дирижёра» – Эхтибар Ахмедов, «Лучшая работа режиссёра» – Гали Абайдулов.

Новосибирский музыкальный театр

Новосибирский музыкальный театр (Красный проспект, 23), начало в 18.00

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Кинопремьеры недели:

X Фестиваль польского кино

В рамках юбилейного Фестиваля польского кино в Новосибирске пройдут онлайн-обсуждения с режиссёрами, открытая лекция о традициях кинематографа Польши и зажигательный джазовый концерт.

В выходные дни центр культуры и отдыха «Победа» приглашает посмотреть:

5 ноября — картину «ЗОЖ» Магнуса фон Хорна. Героиня фильма Сильвия ведёт свой фитнес-блог: подписчики её боготворят, но реальная жизнь далека от глянцевого идеала...

6 ноября в рамках фестиваля состоится показ фильма «Уроки любви». Эта жизнелюбивая, трогательная, пронзительная документальная лента Малгожаты Голишевской и Каси Матеи рассказывает о том, как обворожительная и свободолюбивая Йола решилась на новый роман на пороге своего семидесятилетия.

После фильмов запланированы онлайн-дискуссии с их создателями;

«Собор Святого Петра и патриаршие базилики Рима»

Уникальный фильм, созданный по случаю провозглашения Папой Римским Франциском внеочередного юбилейного Года милосердия (2015-2016). Эксклюзивная возможность посетить четыре главные базилики Рима и прикоснуться к скрытым сокровищам Вечного города; комментарии ведущих экспертов архитектуры и скульптуры позволят глубоко погрузиться в историю и современность этих легендарных сооружений.

Благодаря передовым технологиям, использованным во время съёмок, можно по-настоящему прочувствовать атмосферу этих священных мест. Съёмки с вертолета, с беспилотных дронов и «механических рук», способных достигать 50-метровой высоты, 3D-реконструкции старинных карт и чертежей. Никого не оставят равнодушными уникальные художественные коллекции, находящиеся в патриарших базиликах Рима, которые включают художественные и архитектурные произведения искусства таких прославленных художников и архитекторов как Бернини, Борромини, Браманте, Микеланджело, Рафаэлб, Арнольфоди Камбио и Доменико Фонтана. Фильм предоставит зрителям эксклюзивный доступ к местам, обычно закрытых для публики (к примеру, редчайшие кадры открытия царских врат папой Франциском).

Фильм «Собор Святого Петра и патриаршие базилики Рима» смотрите в центре культуры и отдыха «Победа» в рамках программы «#followart»;

«Мане: Жизнь на холсте HD»

Экспозиция «Мане: Жизнь на холсте» в Королевской Академии Художеств в Лондоне стала первой в истории выставкой, посвящённой исключительно портретам кисти Эдуарда Мане. Работы, собранные специально для этой экспозиции практически со всех континентов мира, охватывают весь период творчества таинственного и подчас противоречивого живописца.

Идеолог проекта, режиссёр-документалист и лауреат многочисленных премий Фил Грабски в прошлом уже работал в подобном формате над фильмом «Леонардо», который был посвящён выставке работ Леонардо Да Винчи, организованной в Национальной галерее в Лондоне.

В фильме «Мане: Жизнь на холсте» можно также увидеть закулисные съемки, обычно недоступные широкой публике — о том, как шла подготовка выставки. Ведущий программы, художник, писатель и историк искусства Тим Марлоу не только обсудит работы художника с приглашёнными гостями и экспертами, но и предложит зрителям интереснейший экскурс в биографию Мане и историю Парижа XIX века в целом.

Фильм «Мане: Жизнь на холсте HD» смотрите в центре культуры и отдыха «Победа» в рамках программы «#АртЛекторийВкино»;

ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА «ПОБЕДА»

Также на выходных:

5 ноября:

- в дни школьных каникул всех юных любителей искусства приглашают на программу «Музейные истории»: 5 и 7 ноября на лекции «Истории про линии, штрихи и пятна» о современной графике ребятам расскажут сотрудники Новосибирского государственного художественного музея (Красный проспект, 5. Вход со стороны улицы Свердлова), начало в 12.00;

- на выставку, посвященную творческому фотопроекту "ДУАЛЬНОСТЬ", посвященный исследованию природы человеческой двойственности, приглашает пространство "АРТ Усадьба" (ул. Владимировская, 10), экспозиция будет доступна для свободного посещения с 5 по 19 ноября с 10:00;

6 ноября:

- лауреат международных конкурсов, преподаватель НГК им. М.И. Глинки Александр Усик (рояль) исполнит произведения Шумана, Бетховена и Рахманинова в Музыкальном салоне Дома учёных СО РАН (Морской проспект, 23), начало в 17.00;

- проект «Твоя Сцена» приглашает на концерт «Новый Старт» по случаю открытия нового творческого сезона, и вы услышите известные и любимые всеми хиты, а звуки гитары, синтезатора, перкуссии и прекрасный вокал на сцене пространства «Балкон» (ул. Кропоткина, 269/1), начало в 18.00;

7 ноября:

- вокальный ансамбль Павла Шаромова выступит с программой «Только хиты», в которой прозвучат песни их репертуара Джона Леннона, Фредди Меркьюри и группы АВВА, латиноамериканские мелодии и песни из кинофильмов, на сцене Дома культуры «Приморский», начало концерта в 13.00;

- спектакль «Доклад о медузах» режиссёра Ольги Обрезановой и художника Антона Болкунова по пьесе Али Бенджамин по кажут на малой сцене Новосибирского академического молодёжного театра «Глобус», начало в 11.00;