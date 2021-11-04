Новый «Галамарт» открылся в Новосибирске: второй товар – за 1 рубль!

ООО "Галамарт"

«Галамарт» будет отмечать праздничное открытие три дня: 4, 5 и 6 ноября. Все это время на разные группы товаров будет действовать акция «Второй товар – за 1 рубль». Можно купить все необходимое для себя, а заодно выбрать подарки.

Адрес магазина: г. Новосибирск, ул. Героев Революции, 72.

· 4 ноября акция «Второй товар за 1 рубль» будет действовать на инструменты и автотовары, электротехнику и мобильные аксессуары, товары для рыбалки и туризма, дачи и сада. Если хотите порадовать отца, мужа, брата, друга приятными сюрпризами – это просто идеальная возможность.

· 5 ноября устройте праздник для мамы. Акция будет действовать на бытовую технику LEBEN, посуду, галантерею, домашний текстиль, хозтовары, товары для красоты и гигиены. Одним махом можно и все для дома купить, и себе – милых женских штучек.

· А 6 ноября акция распространяется на все товары для детей и канцелярские товары, электротехнику и мобильные аксессуары. Устроить незабываемый праздник для ребенка еще никогда не было проще!

Кроме того, 6 ноября можно будет получить отличные подарки от «Галамарта» (условие – покупка от 500 рублей 4, 5 или 6 ноября). В числе подарков – сертификаты на 10 000, 15 000 и 25 000 рублей и многое другое. Вручение – в 19.00. Большой семейный праздник с подарками и выгодными покупками – уже совсем скоро!

В «Галамарте» каждый день действуют акции, скидки и распродажи, а всего в ассортименте более 7 000 товаров для дома и дачи. Федеральная франчайзинговая сеть насчитывает более 400 магазинов по всей стране, а выгодный шопинг в «Галамарте» уже оценили миллионы покупателей.

Адрес: г. Новосибирск, ул. Героев Революции, 72.

Часы работы: 10.00-21.00

www.galamart.ru