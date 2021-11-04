Открытки и поздравления к празднику иконы Казанской Божией Матери 4 ноября 2021 года – самые душевные

Яндекс.Картинки

И по народному, и по православному календарю 4 ноября отмечают праздник чудотворной Казанской иконы Божией Матери – одной из самых чтимых в православной церкви.

По легенде, после разрушительного пожара в Казани в 1579 году девочке по имени Матрона явилась во сне Богородица и приказала отыскать ее икону на пепелище. Девочка послушалась и нашла икону, а на месте явления ее затем построили Богородицкий девичий монастырь. Его первой монахиней стала та самая Матрона.

Сегодня, в день праздника иконы, верующие поздравляют друг друга со значимой датой. Сиб.фм собрал самые яркие и душевные открытки и пожелания с днем иконы Казанской богоматери. Их можно просто скопировать и переслать родным или друзьям.