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Открытки и поздравления к празднику иконы Казанской Божией Матери 4 ноября 2021 года – самые душевные

Фото Открытки и поздравления к празднику иконы Казанской Божией Матери 4 ноября 2021 года – самые душевные
Фото Открытки и поздравления к празднику иконы Казанской Божией Матери 4 ноября 2021 года – самые душевные

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И по народному, и по православному календарю 4 ноября отмечают праздник чудотворной Казанской иконы Божией Матери – одной из самых чтимых в православной церкви.

По легенде, после разрушительного пожара в Казани в 1579 году девочке по имени Матрона явилась во сне Богородица и приказала отыскать ее икону на пепелище. Девочка послушалась и нашла икону, а на месте явления ее затем построили Богородицкий девичий монастырь. Его первой монахиней стала та самая Матрона.

Сегодня, в день праздника иконы, верующие поздравляют друг друга со значимой датой. Сиб.фм собрал самые яркие и душевные открытки и пожелания с днем иконы Казанской богоматери. Их можно просто скопировать и переслать родным или друзьям.

Фото Открытки и поздравления к празднику иконы Казанской Божией Матери 4 ноября 2021 года – самые душевные 2

Фото Открытки и поздравления к празднику иконы Казанской Божией Матери 4 ноября 2021 года – самые душевные 3

Фото Открытки и поздравления к празднику иконы Казанской Божией Матери 4 ноября 2021 года – самые душевные 4

Фото Открытки и поздравления к празднику иконы Казанской Божией Матери 4 ноября 2021 года – самые душевные 5

Фото Открытки и поздравления к празднику иконы Казанской Божией Матери 4 ноября 2021 года – самые душевные 6

Фото Открытки и поздравления к празднику иконы Казанской Божией Матери 4 ноября 2021 года – самые душевные 7

Фото Открытки и поздравления к празднику иконы Казанской Божией Матери 4 ноября 2021 года – самые душевные 8

Фото Открытки и поздравления к празднику иконы Казанской Божией Матери 4 ноября 2021 года – самые душевные 9

Фото Открытки и поздравления к празднику иконы Казанской Божией Матери 4 ноября 2021 года – самые душевные 10

Фото Открытки и поздравления к празднику иконы Казанской Божией Матери 4 ноября 2021 года – самые душевные 11

 

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Автор:
Юния Ларсон
журналист

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