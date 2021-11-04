Продлят ли нерабочие дни из-за COVID-19 после 7 ноября: Кремль сделал официальное заявление

Фото: yandex.ru, Сиб.фм

В России были официально введены нерабочие дни в период с 30 октября по 7 ноября 2021 года. Недавно в сети появилась информации о продлении выходных дней. Но пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщает о том, что продление нерабочих дней не планируется. Однако регионы вправе сами принимать решение о продлении выходных.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал россиян не верить слухам о возможности продления режима нерабочих дней после 7 ноября. Он призвал доверять только официальным данным и подчеркнул, что у администрации президента сейчас нет плана действий по новым ограничениям.

«План действий, который изложен в указе президента РФ Владимира Путина, говорит о том, что до 7 ноября включительно у нас режим нерабочих дней. Вместе с тем все регионы обладают особыми полномочиями на период пандемии и могут принимать решения в контексте своего региона в зависимости от ситуации. Не нужно верить слухам, а ориентироваться на официальную информацию», — пояснил Песков.

Он добавил, что власти каждого региона наделены особыми полномочиями на период пандемии — они могут самостоятельно принимать решение о введении выходных дней, основываясь на ситуации с коронавирусом.

При этом Минобрнауки России разрешило вузам продлить дистанционный режим обучения даже после завершения нерабочих дней.

«С 8 ноября 2021 года вузы и научные организации вправе продолжать проводить обучение в виде самостоятельной работы или в удаленном формате с применением дистанционных технологий»,- сказано на сайте Минобрнауки России.

Также вузам разрешили проводить удаленно промежуточную аттестацию и сессию.

Ранее стало известно, что Новгородская область стала первым регионом, который продлит нерабочие дни еще на неделю с сохранением заработной платы. Следом такие меры приняла Томская область.

Полный перечень ограничительных мер в Новосибирской области из-за коронавируса опубликовал Сиб.фм.