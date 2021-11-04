Ревакцинация «Спутник Лайт»: сколько держится температура после прививки - врачи перечислили самые неожиданные побочные эффекты

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Российская вакцина «Спутник Лайт» была зарегистрирована четвёртой. Чаще всего препарат рекомендуют для ревакцинации, так как он в 40 раз стимулирует рост титра IgG-антител при существующем иммунитете к SARS-CoV-2. Официальной статистики осложнений после «Спутника Лайт» не опубликовано, но побочные эффекты после прививки хорошо известны.

Официально сказано, что эффективность однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт» составляет 79,4 % на основании анализа данных с 28-го дня после получения иммунизации гражданами РФ в рамках программы массовой вакцинации 5 декабря 2020 года.

Специалисты склоняются к тому, что «Спутник Лайт» хорош для ревакцинации, а если человек раньше не прививался и не болел COVID-19, то надёжнее вакцинироваться «Спутником V».

Главный внештатный специалист по иммунопрофилактике Новосибирской области Татьяна Ивлева объяснила, что «Спутник Лайт» – однокомпонентная вакцина, которая подходит людям, которые уже переболели COVID-19 и через полгода хотят сделать прививку снова.

«Идеально «Лайт» подойдёт, если человек уже болел и через полгода хочет пройти вакцинацию. Если же раньше коронавирус его не касался, то лучше всё-таки выбрать «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V»)», – сказала эксперт.

Официальной информации о серьёзных осложнениях после прививки «Спутник Лайт» не опубликовано, активное применение вакцины началось только летом 2021 года.

Лайт-версия состоит из первой дозы «Гам-КОВИД-Вака» («Спутника V»). Вводится аденовирусный вектор 26-го типа. С ним люди контактируют часто, поэтому введение первой дозы «Спутника» сопровождается меньшими побочными эффектами, чем применение второго компонента.

Согласно результатам I и II фазы клинических испытаний, отмечены следующие побочные эффекты после прививки «Спутник Лайт»:

Могут развиться кратковременные общие (непродолжительный гриппоподобный синдром, характеризующийся ознобом, повышением температуры тела, артралгией, миалгией, астенией, общим недомоганием, головной болью) и местные (болезненность в месте инъекции, гиперемия, отёчность) реакции; Часто отмечаются тошнота, диспепсия, снижение аппетита, очень редко – увеличение регионарных лимфоузлов; У некоторых пациентов возможно развитие аллергических реакций, кратковременное повышение уровня печёночных трансаминаз, креатинина и креатинфосфокиназы в сыворотке крови.

Показателем непереносимости препарата может стать гиперчувствительность к вакцине. Не стоит вакцинироваться «Спутником Лайт» и при сильных аллергических реакциях на какие-либо вещества. При острых инфекционных заболеваниях, например, сальмонеллёз, грипп, аденовирусные инфекции, корь, ВИЧ-инфекция и острых неинфекционных заболеваниях: болезни сердечно-сосудистой системы, онкологические заболевания, заболевания лёгких, астма прививаться можно через полмесяца-месяц после выздоровления или выхода в ремиссию.

Если заболевание ОРВИ нетяжёлое, можно делать прививку после понижения температуры. Также лучше не вакцинироваться во время беременности или периода грудного вскармливания. Ещё одно ограничение – возраст. Прививку «Спутник Лайт» не делают людям до 18 лет и старше 60 лет.

Ранее, жители Новосибирска высказали своё мнение о российской вакцине против коронавируса. Врачи объяснили почему нельзя часто прививаться, а также будет ли оплачиваться больничный после иммунизации.