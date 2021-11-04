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Собчак встретилась с бывшим мужем и дочерью погибшей в ДТП уроженки Новосибирска Екатерины Тарасовой

Фото Собчак встретилась с бывшим мужем и дочерью погибшей в ДТП уроженки Новосибирска Екатерины Тарасовой
Фото Собчак встретилась с бывшим мужем и дочерью погибшей в ДТП уроженки Новосибирска Екатерины Тарасовой

Фото Instagram, из социальной сети «ВКонтакте»

Ксения Собчак лично встретилась с вдовцом и дочерью погибшей в смертельном ДТП с участием звезды уроженки Новосибирска Екатерины Тарасовой.

Телеведущая встретилась с родственниками погибшей сибиряки и предложила им помощь, рассказала она в эфире ток-шоу «Пусть говорят» на Первом канале.

«Я лично встретилась с бывшим супругом Кати, у них осталась маленькая Маша. Они живут недалеко от нас, мы соседи», – сообщила журналистка.

Собчак заявила, что сама стала жертвой ужасного ДТП, однако она готова оказать помощь семье погибшей в возрасте 35 лет уроженки Новосибирска Екатерины Тарасовой. По словам журналистки, несмотря на то, что она сама могла погибнуть в аварии, знаменитость готова сделать для родственников погибшей все, что сможет.

Она добавила, что бывшему мужу Екатерины Тарасовой звонили с разных телеканалов и предлагали заплатить по миллиону рублей, чтобы он пришел на шоу, однако мужчина отказался.

Ранее Сиб.фм писал, что бывший муж погибшей в ДТП с Собчак не пришёл на похороны в Новосибирске.

 

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Автор:
Юния Ларсон
журналист

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