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Трилогия «Голодные игры», межконтинентальный кубок по пляжному футболу, «Зачарованные»: что посмотреть по ТВ 4 ноября

Фото Трилогия «Голодные игры», межконтинентальный кубок по пляжному футболу, «Зачарованные»: что посмотреть по ТВ 4 ноября
Фото Трилогия «Голодные игры», межконтинентальный кубок по пляжному футболу, «Зачарованные»: что посмотреть по ТВ 4 ноября

Фото с сайта pixabay.com

4 ноября — не только День народного единства, но и официальный повод остаться дома, чтобы расслабиться и отдохнуть. Можно заняться любимым хобби, провести время с близкими, или просто «выключить» голову перед телевизором. Подготовили список самых интересных фильмов, шоу и трансляций 4 ноября на самых популярных каналах.

Первый канал

12:00 Новости
12:15 Земля
14:30 Вызов. Первые в космосеФото Трилогия «Голодные игры», межконтинентальный кубок по пляжному футболу, «Зачарованные»: что посмотреть по ТВ 4 ноября 2
16:20 "Век любви". Концерт к 100-летию Арно Бабаджаняна в Кремле
18:10 Сегодня вечером
21:00 Время
21:30 Клуб Веселых и Находчивых (Кубок мэра Москвы)
23:50 Игорь Бутман. Юбилейный концерт в Кремле

Россия-1

11:00 Вести (День народного единства)
11:45 Штамп в паспорте
16:35 Аншлаг и Компания
20:00 Вести в 20:00
20:45 Местное время. Вести-Новосибирск
21:00 ПальмаФото Трилогия «Голодные игры», межконтинентальный кубок по пляжному футболу, «Зачарованные»: что посмотреть по ТВ 4 ноября 3
23:20 Земля Эльзы

МАТЧ-ТВ

13:00 Новости
13:05 Специальный репортаж
13:25 Игры Титанов
14:20 Karate Combat 2021. Будущее
15:25 Футбол. Лига чемпионов. Обзор
15:55 Новости
16:00 Есть тема! Прямая трансляция
17:00 Специальный репортаж
17:20 Американский футбол. Лига легенд. Женщины. "Остин Акустик" — "Чикаго Блисс"
18:20 Профессиональный бокс. Шейн Мозли против Сауля Альвареса. Трансляция из США
19:20 Футбол. Лига чемпионов 2000/2001. "Спартак" (Москва, Россия) — "Арсенал" (Лондон, Англия)
21:25 Новости
21:30 Футбол. Лига чемпионов. Обзор
22:25 Все на Матч! Прямая трансляция
22:55 Пляжный футбол. Межконтинентальный кубок. Россия — Иран. Трансляция из ОАЭ. Прямая трансляция

НТВ

12:00 Черный пес (1-я серия)
13:00 Черный пес (2-я серия)
14:00 Черный пес (3-я серия)
15:00 Черный пес (4-я серия)
16:00 Сегодня
16:20 По ту сторону смерти (Быстров: Часть 1-я)Фото Трилогия «Голодные игры», межконтинентальный кубок по пляжному футболу, «Зачарованные»: что посмотреть по ТВ 4 ноября 4
17:13 По ту сторону смерти (Быстров: Часть 2-я)Фото Трилогия «Голодные игры», межконтинентальный кубок по пляжному футболу, «Зачарованные»: что посмотреть по ТВ 4 ноября 5
18:06 По ту сторону смерти (Быстров: Часть 3-я)Фото Трилогия «Голодные игры», межконтинентальный кубок по пляжному футболу, «Зачарованные»: что посмотреть по ТВ 4 ноября 6
19:00 Сегодня
19:40 По ту сторону смерти (Быстров: Часть 3-я)
20:30 По ту сторону смерти (Быстров: Часть 4-я)Фото Трилогия «Голодные игры», межконтинентальный кубок по пляжному футболу, «Зачарованные»: что посмотреть по ТВ 4 ноября 7
21:20 Скорая помощь (7-я серия)
22:25 Скорая помощь (8-я серия)Фото Трилогия «Голодные игры», межконтинентальный кубок по пляжному футболу, «Зачарованные»: что посмотреть по ТВ 4 ноября 8
23:30 Легенда о Коловрате

ПятницаФото Трилогия «Голодные игры», межконтинентальный кубок по пляжному футболу, «Зачарованные»: что посмотреть по ТВ 4 ноября 9

11:00 Зачарованные (Мистер Совершенство)
11:40 Зачарованные (Чужая карма)
12:30 Зачарованные (Ведьмы без головы)
13:20 Голодные игрыФото Трилогия «Голодные игры», межконтинентальный кубок по пляжному футболу, «Зачарованные»: что посмотреть по ТВ 4 ноября 10
16:00 Голодные игры: И вспыхнет пламяФото Трилогия «Голодные игры», межконтинентальный кубок по пляжному футболу, «Зачарованные»: что посмотреть по ТВ 4 ноября 11
19:00 Пацанки (8-я серия)
21:30 Голодные игры: Сойка-пересмешница. Часть 1-я
00:00 Голодные игры: Сойка-пересмешница. Часть 2-я

Чё!

12:05 Солдаты (16-я серия)Фото Трилогия «Голодные игры», межконтинентальный кубок по пляжному футболу, «Зачарованные»: что посмотреть по ТВ 4 ноября 12
13:05 Солдаты (1-я серия)Фото Трилогия «Голодные игры», межконтинентальный кубок по пляжному футболу, «Зачарованные»: что посмотреть по ТВ 4 ноября 13
14:05 Солдаты (2-я серия)Фото Трилогия «Голодные игры», межконтинентальный кубок по пляжному футболу, «Зачарованные»: что посмотреть по ТВ 4 ноября 14
15:05 Солдаты (3-я серия)Фото Трилогия «Голодные игры», межконтинентальный кубок по пляжному футболу, «Зачарованные»: что посмотреть по ТВ 4 ноября 15
16:05 Солдаты (4-я серия)Фото Трилогия «Голодные игры», межконтинентальный кубок по пляжному футболу, «Зачарованные»: что посмотреть по ТВ 4 ноября 16
17:05 Солдаты (5-я серия)Фото Трилогия «Голодные игры», межконтинентальный кубок по пляжному футболу, «Зачарованные»: что посмотреть по ТВ 4 ноября 17
18:05 Солдаты (6-я серия)Фото Трилогия «Голодные игры», межконтинентальный кубок по пляжному футболу, «Зачарованные»: что посмотреть по ТВ 4 ноября 18
19:05 Солдаты (7-я серия)Фото Трилогия «Голодные игры», межконтинентальный кубок по пляжному футболу, «Зачарованные»: что посмотреть по ТВ 4 ноября 19
20:05 Улетное видео (10-я серия)
20:35 Улетное видео (14-я серия)
21:05 Улетное видео (17-я серия)
21:35 Улетное видео (13-я серия)
22:05 Улетное видео (40-я серия)
22:35 Улетное видео (12-я серия)
23:00 Опасные связи (128-я серия)

ЮФото Трилогия «Голодные игры», межконтинентальный кубок по пляжному футболу, «Зачарованные»: что посмотреть по ТВ 4 ноября 20

12:00 Супермама (23-я серия)
13:00 Супермама (24-я серия)
14:00 Супермама (25-я серия)
15:00 Супермама (26-я серия)
16:00 Супермама (27-я серия)
17:00 Супермама (28-я серия)
18:00 Супермама (29-я серия)
19:00 Супермама (30-я серия)
20:00 Супермама (31-я серия)
21:00 Супермама (32-я серия)
22:00 Дом-2 (13-я серия)
23:00 Дом-2 (14-я серия)

Фото Трилогия «Голодные игры», межконтинентальный кубок по пляжному футболу, «Зачарованные»: что посмотреть по ТВ 4 ноября 21Культура

11:30 Живые мемории (Великая княгиня Ольга Романова. Читает Мария Шашлова)
11:45 Ямал. Заповедная зона
12:25 Живые мемории (Маргарита Сабашникова. Читает Лика Нифонтова)
12:40 Большие и маленькие (Лучшее)
13:45 Живые мемории (Всеволод Мамонтов. Читает Алексей Гуськов)
13:55 Дом ученых (Юрий Ковалев)
14:25 Визит дамыФото Трилогия «Голодные игры», межконтинентальный кубок по пляжному футболу, «Зачарованные»: что посмотреть по ТВ 4 ноября 22
16:45 VII Международный фестиваль искусств П.И.Чайковского в Клину
18:00 Россия. Ставрополь. Семейный портрет
18:40 Живые мемории (Иван Бунин. Читает Анатолий Белый)
18:55 Песня не прощается... (1971)
19:30 Блаженная Ксения. История любви
20:55 Мы из джаза
22:20 Юбилейный концерт Игоря Бутмана
23:50 За витриной универмага

 

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Автор:
Полина Кузнецова
автор текстов, спецагент

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