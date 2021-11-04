Труп мужчины нашли в реке Волга в Самарской области

Фото: Поисково-спасательная служба Самарской области

Тело мужчины утром 3 ноября обнаружили в реке Волге в Самарской области. Оно было привязано к верёвке и находилось рядом с маломерной лодкой с работающим подвесным мотором.

Утром 3 ноября в реке Волге в Самарской области, в 100 метрах выше по течению от причала на спуске Шмидта, было найдено тело мужчины. Его заметили случайные прохожие и сразу вызвали спасателей.

Сотрудники поисково-спасательной службы региона прибыли на место оперативно. Труп находился за кормой маломерной лодки, которой был привязан верёвкой. Её подвесной мотор продолжал работать.

Судно отбуксировали к берегу, а погибшего извлекли из воды и передали правоохранительным органам, пишет Sova.info.

Напомним, ранее в Самарской области нашли тело пропавшего во время рыбалки 84-летнего мужчины. Его обнаружили мёртвым в одном из затонов на реке Самаре.