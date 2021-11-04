В Новосибирске бывший глава комитета рекламы мэрии Дмитрий Лобыня освобождён из-под ареста

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Бывшего председателя комитета по рекламе и информации мэрии Дмитрия Лобыню выпустили из-под стражи.

3 ноября стало известно о том, что бывший начальник комитета рекламы и информации мэрии Новосибирска Дмитрий Лобыня, арестованный по делу о взятках, выпущен на свободу. Об этом сообщило издание «Континент Сибирь» со ссылкой на источники в органах региональной власти.

Как отмечается в тексте, официальной информации об освобождении Дмитрия Лобыни на данный момент не поступало. Новая мера пресечения для бывшего чиновника так же пока неизвестна. Тем не менее, такое решение можно расценивать как признак сотрудничества Дмитрия Лобыни со следствием, пишет «Континент Сибирь».

После того, как Дмитрия Лобыню обвинили в коррупции, суд арестовал его имущество на 10 млн рублей.

Как ранее писал Сиб.фм, ещё в июле этого года помощник прокурора Центрального района заявила, что бывший председатель комитета по рекламе мэрии останется в следственном изоляторе минимум до конца сентября текущего года — тогда Дмитрий Лобыня не признал свою вину. Должность главы комитета он занимал с мая 2017 года.

Напомним, по итогам расследования, которое Следственный комитет Новосибирской области завершил в июне 2021 года, Лобыню обвинили в получении взятки размером 200 тысяч рублей. При этом в отношении бывшего чиновника расследовалось четыре дела одновременно.