В Новосибирске из психиатрической больницы сбежал опасный преступник 4 ноября

Mash Siberia

Из психиатрической больницы в Новосибирске утром 4 ноября сбежал опасный преступник с раздвоением личности.

50-летний мужчина по решению суда отбывал наказание в психиатрической больнице на улице Владимировской в Новосибирске.

«Евгений А. находился на принудительном лечении в психлечебнице по решению суда. В 2015 году он пытался убить сотрудника правоохранительных органов, был привлечен за изготовление взрывчатки», – сообщили в Telegram-канале Mash.

С 2015 года мужчина находился в психиатрической больнице, у него диагностировано раздвоение личности. Утром 4 ноября он сбежал из лечебницы, это заметил дежурный врач во время обхода.

Полиция объявила преступника в розыск. Сообщается, что сбежавший преступник во время побега был одет в синюю робу, коричневые ботинки и коричневую шапку. Он худой и высокий – рост 184 см, с вытянутым лицом и острым носом.

Ранее Сиб.фм писал, что в Новосибирске полиция разыскивает мужчину за убийство 6-летней давности.