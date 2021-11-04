В Новосибирске осудят организаторов подпольного казино на улице Станиславского

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Следственный комитет завершил расследование уголовного дела об организации подпольных игр в Новосибирске.

Следственный отдел Ленинского района завершил расследование уголовного дела в отношении двух новосибирцев 25 и 27 лет. До апреля 2019 года они проводили азартные игры в нежилом помещении на Станиславского.

Как сообщает пресс-служба Следственного комитета по Новосибирской области, установлено, что обвиняемые незаконно организовали и проводили в нежилом помещении на улице Станиславского, 17, азартные игры с использованием игрового оборудования и используя выход в интернет. Деньги, получаемые с игроков, использовались по усмотрению организаторов подпольного казино.

После проведения оперативно-розыскных мероприятий незаконное заведение было закрыто, игорное оборудование изъяли, а его организаторы оказались под подпиской о невыезде. Вину в совершении преступлений, инкриминируемых им по статье «Организация и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», совершенное группой лиц по предварительному сговору» обвиняемые не признали.

По информации Следственного комитета, в ходе следствия собрали достаточную доказательную базу и направили уголовное дело с обвинительным заключением, которое утвердил заместитель прокурора Ленинского района Новосибирска, на рассмотрение в суд.

Как ранее писал Сиб.фм, в августе Следственный комитет завершил расследование дела об организации сети азартных игр в городе. Двое мужчин и женщина предстанут перед судом, а администраторам казино назначили штрафы.

Напомним, в 2021 году на зимних выходных среди жителей Новосибирска значительно выросли траты на азартные игры.