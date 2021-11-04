В Новосибирске женщина стала миллионершей, продавая несуществующие квартиры и автомобили

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Жительница Новосибирска стала миллионершей, продавая несуществующую недвижимость и автомобили своим знакомым.

Правоохранительные органы возбудили дело по факту мошенничества в особо крупном размере в отношении жительницы Новосибирска, которая разбогатела на продаже несуществующих квартир и машин.

«Я внесла залог, заключила договор с ней. Решила купить еще машину дочери, Мазду 2007 года за 155 тысяч рублей, снова отдала предоплату, а дальше началось», – рассказала одна из жертв мошенницы.

Жительница Новосибирска разбогатела, продавая несуществующие машины и квартиры своим знакомым. Одна из пострадавших от действий мошенницы рассказала сайту «КП-Новосибирск», что познакомилась с ней еще 15 лет назад у родственников, которые женщине полностью доверяли. Пострадавшая решила купить у нее залоговую машину, чья реальная стоимость превышает полтора миллиона рублей, всего за 560 тысяч. После того, как жертва отдала ей залог, мошенница заявила о том, что эти автомобили хотят приобрести другие покупатели за более высокую цену. Она посоветовала девушке внести половину стоимость машин, а затем перепродать их потенциальным покупателям и выиграть на разнице в цене.

В итоге пострадавшая заключила несколько договоров с третьими лицами, однако ни сама девушка, ни люди, с которыми она договаривалась по совету мошенницы, не получили деньги.

«Мне пришлось оформить кредит, чтобы рассчитаться с людьми, с которыми я заключила договоры. В целом за мифические машины я отдала почти миллион рублей», – рассказала девушка.

Пострадавшая обратилась в полицию, однако в заведении уголовного дела ей долго отказывали. Она самостоятельно разыскала других жертв мошенницы, которые «купили» у нее несуществующие арестованные машины и квартиры. По словам пострадавшей, одной из жертв мошенницы стал следователь из Красноярска.

Через год полиция открыла уголовное дело по факту мошенничества, следствие продолжается.

Ранее Сиб.фм писал, что в Новосибирске подполковник МВД перевёл мошенникам миллион рублей.