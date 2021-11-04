В Новосибирской области начался сезон подлёдной рыбалки

Vk.com / fishingsibru
Новосибирские рыбаки открыли зимний сезон и похвастались трофеями с подлёдной рыбалки.
Сибиряки дали старт сезону зимней рыбалки. Первый лёд опробовали рыбаки из Новосибирска.
«Возможности выйти на лёд рыбаки ждали ещё в конце октября, когда столбик термометра впервые опустился ниже нуля», — рассказали Сиб.фм любители зимней рыбалки.
В четверг, 4 ноября, рыбаки вышли на лед. Одни признались, что ничего не поймали – за все время, проведенное на водоеме, не было ни одной поклевки. Другим повезло больше. Кто-то поймал несколько щук и окуней, другим посчастливилось добыть по нескольку килограммов рыбы. Снимками своих трофеев новосибирцы поделились в социальных сетях.
Фото: Николай Смыслов
Фото: Лео Мазовски
Фото: Алексей Плотников
Фото: Владимир Шевченко
Фото: Андрей Протасов
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