Всемирный день мужчин 2021: какого числа в ноябре, в чём отличие от 23 февраля

Фото: pixabay.com
Всемирный день мужчин отмечают в первую субботу ноября. В 2021 году праздник приходится на 6 ноября. Часто этот праздник путают с 23 февраля – Днём защитника Отечества. Но этот праздник мужчин направлен на устранении дискриминации мужчин и демонстрацию их позиций в политике, бизнесе и других отраслях жизни.
Решение об учреждении Всемирного дня мужчин было принято единственным президентом СССР М.С. Горбачевым. Помимо стран бывшего Советского Союза, данную идею поддержала городская управа Вены и некоторые международные организации, в том числе и ООН.
С 2000 по 2006 гг. к этому дню было приурочено торжественное вручение «Всемирной мужской премии» представителям сильного пола, которые отличились на поприще бизнеса, политики, спорта или других областей деятельности. Она представляла собой выполненную из бронзы уменьшенную копию всемирно известной скульптуры Родена «Мыслитель».
Лауреатами ее становились многие деятели политики, науки, бизнеса, искусства. Обладателями награды были, например, экс-президент Польши Лех Валенса, Пол Маккартни, Лучано Паваротти, Майкл Джексон, магнаты Тэд Тернер и Ричард Брэнсон, актеры Майкл Дуглас, Морган Фримен, Ален Делон и даже римский Папа — Иоанн Павел II.
Затем Всемирный день мужчин был упразднен, и вручение премии отменили. Но во многих странах праздник прижился, и его продолжают справлять до сих пор.
Мы подобрали немного интересных фактов о мужчинах:
Ранее, Сиб.фм публиковал информацию о том, какая средняя продолжительность жизни у мужчин в Новосибирской области. Что можно подарить мужчинам на 23 февраля, а также россиянки назвали самых красивых мужчин страны.
Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:
Ваш комментарий
Новости партнеров
Новости партнеров
Сейчас читают