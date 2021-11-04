Всемирный день мужчин 2021: какого числа в ноябре, в чём отличие от 23 февраля

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Всемирный день мужчин отмечают в первую субботу ноября. В 2021 году праздник приходится на 6 ноября. Часто этот праздник путают с 23 февраля – Днём защитника Отечества. Но этот праздник мужчин направлен на устранении дискриминации мужчин и демонстрацию их позиций в политике, бизнесе и других отраслях жизни.

Решение об учреждении Всемирного дня мужчин было принято единственным президентом СССР М.С. Горбачевым. Помимо стран бывшего Советского Союза, данную идею поддержала городская управа Вены и некоторые международные организации, в том числе и ООН.

С 2000 по 2006 гг. к этому дню было приурочено торжественное вручение «Всемирной мужской премии» представителям сильного пола, которые отличились на поприще бизнеса, политики, спорта или других областей деятельности. Она представляла собой выполненную из бронзы уменьшенную копию всемирно известной скульптуры Родена «Мыслитель».

Лауреатами ее становились многие деятели политики, науки, бизнеса, искусства. Обладателями награды были, например, экс-президент Польши Лех Валенса, Пол Маккартни, Лучано Паваротти, Майкл Джексон, магнаты Тэд Тернер и Ричард Брэнсон, актеры Майкл Дуглас, Морган Фримен, Ален Делон и даже римский Папа — Иоанн Павел II.

Затем Всемирный день мужчин был упразднен, и вручение премии отменили. Но во многих странах праздник прижился, и его продолжают справлять до сих пор.

Мы подобрали немного интересных фактов о мужчинах:

Ученые выяснили, что среди органов чувств у представителей женского пола больше развито зрение, а у мужчин – слух и обоняние. Также женщины больше фокусируются на деталях, а мужчины воспринимают образ целиком;

По статистике более 66% холостяков мечтают о том, чтобы найти свою вторую половинку;

Мужчины больше ценят комплименты, которые им преподносят другие мужчины;

Согласно исследованиям мужчины острее, чем женщины, воспринимают физическую боль и имеют более низкую сопротивляемость болезням.

Ранее, Сиб.фм публиковал информацию о том, какая средняя продолжительность жизни у мужчин в Новосибирской области. Что можно подарить мужчинам на 23 февраля, а также россиянки назвали самых красивых мужчин страны.