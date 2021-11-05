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Чемпионат мира по боксу и другие спортивные трансляции Матч ТВ 5 ноября

Фото Чемпионат мира по боксу и другие спортивные трансляции Матч ТВ 5 ноября
Фото Чемпионат мира по боксу и другие спортивные трансляции Матч ТВ 5 ноября

Фото pixabay.com

Российский боксёр Марк Петровский в полуфинале чемпионата мира в Белграде победил представляющего Тринидад и Тобаго Пола Найджела и теперь сразится в финале. Бой в прямом эфире покажет Матч ТВ. Узнать, во сколько состоится этот поединок и трансляции других состязаний, можно в материале Сиб.фм.

15:25 Бокс. Чемпионат мира. Трансляция из Сербии (повтор)
15:55 Новости
16:00 Есть тема! Прямая трансляция
17:00 Специальный репортаж
17:20 Американский футбол. Лига легенд. Женщины. «Сиэтл Мист» — «Омаха Харт»
В 18:20 Матч ТВ в покажет игру «Салавата Юлаева» и «Авангарда», клубы выйдут на лёд в Уфе в рамках регулярного чемпионата КХЛ. Команда хозяев подходит ко встрече с действующим обладателем Кубка Гагарина с двумя победами подряд. Уфимцы переиграли минское «Динамо» (5:3) и «Амур» (3:2). Набрав 38 очков, они занимают третье место в Восточной конференции.
20:45 Все на Матч! Прямая трансляция
21:25 Новости
21:30 Футбол. Еврокубки. Обзор
22:25 Плавание. Чемпионат Европы (бассейн 25 м). Трансляция из Казани. Прямая трансляция

В 23:55 в эфире покажут финалы ЧМ по боксу в Сербии. Марк Петровский встретится с представителем Армении Давидом Чалояном.

01:45 Смешанные единоборства. АСА. Абдул-Азиз Абдулвахабов против Хакрана Диаса. Трансляция из Москвы. Прямая трансляция
03:30 Точная ставка
03:50 Все на Матч! Прямая трансляция
04:30 Спарта

 

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Автор:
Полина Кузнецова
автор текстов, спецагент

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