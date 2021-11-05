Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Обязательная вакцинация и QR-коды
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Обязательная вакцинация и QR-коды
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

общество

День согласия и примирения 7 ноября: история праздника, как отмечают в России

Фото День согласия и примирения 7 ноября: история праздника, как отмечают в России
Фото День согласия и примирения 7 ноября: история праздника, как отмечают в России

Фото с сайта КПРФ-Новосибирск

День согласия и примирения отмечают 7 ноября. Торжество посвящено победе Октябрьской революции 1917 года. Великая дата долгое время была красным днем календаря. Начиная с 2005 года — 7 ноября стало рабочим. Вместо него выходным назначено 4 ноября – День народного единства.

Торжество посвящено одному из крупнейших политических событий 20 века в России – Великой Октябрьской социалистической революции, которой в 2021 году исполняется 104 года. По юлианскому календарю 25-26 октября (в ночь с 7 на 8 ноября – по новому стилю), в ходе вооруженного восстания, большевиками было свергнуто Временное правительство и установлена советская власть.

В Советском Союзе данный праздник носил название «Годовщина Великой Октябрьской социалистической революции». Его переименование на День согласия и примирения. Это связано с тем, что события, произошедшие 7 ноября 1917 года вызывают очень много неоднозначных и различных эмоций среди граждан России. Некоторые считают Октябрьское восстание одним из самых больших свершений ушедшего столетия, другие – огромной трагедией. Поэтому, чтобы привести общественность к обоюдному пониманию и уйти от подобных споров, в 1996 году было введено современное название.

Фото День согласия и примирения 7 ноября: история праздника, как отмечают в России 2

Во времена Советского Союза в этот день в стране проводились парады, в которых участвовали служащие действующей армии и военная техника. Также в честь этой даты проводились митинги, где прославляли трудовой народ и революцию. Так продолжалось до распада СССР. В 90-е годы значение 7 ноября попытались свести к минимуму и стереть из памяти народа, но безуспешно.

Ежегодно 7 ноября представители различных левых и коммунистических движений (КПРФ, Союз левых сил, Коммунисты России и другие) проводят в столице и крупных городах страны митинги и массовые шествия.

Традиционно происходит возложение цветов к памятникам Ленину, выступление различных партийных деятелей и благотворительные концерты.

Праздник также имеет международный формат. В основном его отмечают на пространстве бывшего СССР и в социалистических государствах, таких как: Куба, Китай, Вьетнам и КНДР.

Напомним, в 2020 году празднование Дня Октябрьской революции в Новосибирске прошло в формате онлайн. Также 4 ноября россияне отметят праздник Дня народного единства. Открытки и поздравления к этому дню.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Дарья Бочкун
журналист

0

Теги

Новосибирская область
праздник
ноябрь
яндекс.дзен

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

82799
Россияне получат по 13 тысяч рублей от правительства в декабре 2021 года
28001
Минфин пообещал выплатить россиянам по 10 тысяч рублей в декабре 2021 года
13892
Названа возможная причина падения рабочих в кипяток в лицее Новосибирска
12106
Россияне получат по 15600 рублей от государства в ноябре и декабре 2021 года
9692
В Новосибирске дорожники игнорируют замечания властей и кладут асфальт в мокрый снег
9589
В Новосибирске в первый нерабочий день зафиксированы пробки в 8 баллов
9121
В Новосибирской области 25-летний парень напоил и изнасиловал школьницу