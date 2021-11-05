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Еще 381 случай COVID-19 выявили в Новосибирской области за сутки

Фото Еще 381 случай COVID-19 выявили в Новосибирской области за сутки
Фото Еще 381 случай COVID-19 выявили в Новосибирской области за сутки

Фото Густаво Зырянова

За последние 24 часа в Новосибирской области зарегистрировали 381 случай коронавируса, сообщает региональный оперативный штаб.

Оперативный штаб обновил данные по COVID-19 в Новосибирской области. За последние сутки в регионе выявили 381 случай заражения. Всего их насчитывается 72 787, в том числе 7 136 среди детей.

Ещё 11 заболевших скончались: четверо мужчин в возрасте от 51 года до 74-х лет и семь женщин, которым было от 67 до 93-х лет. С начала пандемии с диагнозом COVID-19 умерли 3 446 человек.

В инфекционные стационары с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него за сутки были доставлены 3 625 пациентов, включая 56 детей. В отделениях реанимации находится 341 пациент, в том числе 48 на ИВЛ.

Судя по последним данным, ситуация в реанимациях несколько улучшилась. Напомним, накануне оперштаб сообщал о 343 пациентах в отделениях интенсивной терапии и 57 на ИВЛ.

 

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Автор:
Юлия Кротова
журналист

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Теги

Новосибирская область
коронавирус
оперштаб
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