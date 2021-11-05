«Гоголь», «Шерлок Холмс» и «Во власти стихии»: что смотреть по ТВ 5 ноября

Праздничные дни продолжаются, за окном снегопад, а это значит, что можно смело остаться дома. Скрасить время помогут фильмы, сериалы и развлекательные передачи, которыми изобилует ТВ-программа. Сиб.фм предлагает посмотреть, что предлагают на разных каналах, и найти что-то интересное для себя.
Первый канал
12:00 Новости
12:05 Воспоминания о Шерлоке Холмсе
17:45 Шерлок Холмс и «Зимняя вишня». Вместе навсегда
18:40 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым
19:45 Поле чудес
21:00 Время
21:30 «Голос». 10 лет спустя
23:25 Вечерний Ургант
00:20 Чарльз Бронсон. Идеальный мачо
01:20 Горячий лёд. Гран-при 2021. Турин. Фигурное катание. Женщины. Короткая программа. Трансляция из Италии. Прямая трансляция
02:25 Иммунитет. Токсины
03:20 Наедине со всеми
04:05 Модный приговор
04:55 Поздний срок (5-я серия)
СТС
13:40 Как приручить дракона 3
15:40 Аватар
19:00 Холодное сердце
21:00 Холодное сердце II
23:00 Красавица и чудовище
01:05 Кристофер Робин
02:55 6 кадров
Пятница!
13:00-17:20 Планета Земля 2
18:20-21:50 Идеальная планета
22:40 «Во власти стихии»
00:40-01:30 Инсайдеры (Нижний Новгород и Ярославль)
02:20 Пятница News (203-я серия)
02:40-04:10 Орёл и решка. Россия (Камчатка, Хакасия, Таиланд)
04:40 Пятница News (202-я серия)
ТНТ
12:30-14:30 Наша Russia
15:00-19:00 Игра
21:00 Comedy Club (747-я серия)
22:00 Открытый микрофон (17-я серия)
23:00 Импровизация. Команды (29-я серия)
00:00 Такое Кино! (395-я серия)
00:30-02:15 Импровизация (28-30 серии)
03:05 Comedy Баттл (Спецдайджест)
04:00-04:50 Открытый микрофон
ТВ-3
12:15 Русалка в Париже
14:30 Необычайные приключения Адель
16:30 Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 1
18:45 Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 2
21:00 Гоголь. Начало
23:15 Гретель и Гензель
01:00 Смертельная гонка 4: Вне анархии
02:45 Не бойся (Сезон 2-й)
04:00 Городские легенды (Рига. В соборе музыка звучала)
04:45 Тайные знаки (Сила мысли)
НТВ
12:00 Батальон
16:00 Сегодня. Прямая трансляция
16:20-18:20 По ту сторону смерти (1-4 части)
19:00 Сегодня. Прямая трансляция
19:40-20:55 По ту сторону смерти (1-4 части)
21:20-22:25 Скорая помощь (9-10 серии)
23:30 Жара Kids Awards 2021
01:40 Квартирный вопрос (Выпуск от 6 ноября)
02:30 Основано на реальных событиях
04:20 Агентство скрытых камер (Сиделка)
04:50 Белое солнце пустыни