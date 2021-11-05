«Гоголь», «Шерлок Холмс» и «Во власти стихии»: что смотреть по ТВ 5 ноября

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Праздничные дни продолжаются, за окном снегопад, а это значит, что можно смело остаться дома. Скрасить время помогут фильмы, сериалы и развлекательные передачи, которыми изобилует ТВ-программа. Сиб.фм предлагает посмотреть, что предлагают на разных каналах, и найти что-то интересное для себя.

Первый канал

12:00 Новости

12:05 Воспоминания о Шерлоке Холмсе

17:45 Шерлок Холмс и «Зимняя вишня». Вместе навсегда

18:40 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым

19:45 Поле чудес

21:00 Время

21:30 «Голос». 10 лет спустя

23:25 Вечерний Ургант

00:20 Чарльз Бронсон. Идеальный мачо

01:20 Горячий лёд. Гран-при 2021. Турин. Фигурное катание. Женщины. Короткая программа. Трансляция из Италии. Прямая трансляция

02:25 Иммунитет. Токсины

03:20 Наедине со всеми

04:05 Модный приговор

04:55 Поздний срок (5-я серия)

СТС

13:40 Как приручить дракона 3

15:40 Аватар

19:00 Холодное сердце

21:00 Холодное сердце II

23:00 Красавица и чудовище

01:05 Кристофер Робин

02:55 6 кадров

Пятница!

13:00-17:20 Планета Земля 2

18:20-21:50 Идеальная планета

22:40 «Во власти стихии»

00:40-01:30 Инсайдеры (Нижний Новгород и Ярославль)

02:20 Пятница News (203-я серия)

02:40-04:10 Орёл и решка. Россия (Камчатка, Хакасия, Таиланд)

04:40 Пятница News (202-я серия)

ТНТ

12:30-14:30 Наша Russia

15:00-19:00 Игра

21:00 Comedy Club (747-я серия)

22:00 Открытый микрофон (17-я серия)

23:00 Импровизация. Команды (29-я серия)

00:00 Такое Кино! (395-я серия)

00:30-02:15 Импровизация (28-30 серии)

03:05 Comedy Баттл (Спецдайджест)

04:00-04:50 Открытый микрофон

ТВ-3

12:15 Русалка в Париже

14:30 Необычайные приключения Адель

16:30 Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 1

18:45 Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 2

21:00 Гоголь. Начало

23:15 Гретель и Гензель

01:00 Смертельная гонка 4: Вне анархии

02:45 Не бойся (Сезон 2-й)

04:00 Городские легенды (Рига. В соборе музыка звучала)

04:45 Тайные знаки (Сила мысли)

НТВ

12:00 Батальон

16:00 Сегодня. Прямая трансляция

16:20-18:20 По ту сторону смерти (1-4 части)

19:00 Сегодня. Прямая трансляция

19:40-20:55 По ту сторону смерти (1-4 части)

21:20-22:25 Скорая помощь (9-10 серии)

23:30 Жара Kids Awards 2021

01:40 Квартирный вопрос (Выпуск от 6 ноября)

02:30 Основано на реальных событиях

04:20 Агентство скрытых камер (Сиделка)

04:50 Белое солнце пустыни