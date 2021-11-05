Льготные кредиты под 3% и гранты в ноябре 2021: полный перечень мер поддержки бизнеса из-за СOVID-19

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С 1 ноября в России возобновили выдачу льготных кредитов бизнесу в рамках программы «‎ФОТ 3.0». Подробнее об этой и других мерах поддержки предпринимательства в период пандемии в материале Сиб.фм.

В России с 1 ноября возобновилась выдача льготных кредитов пострадавшему из-за пандемии бизнесу по программе «‎ФОТ 3.0». Ставка составляет 3 %, остальное субсидирует государство. В первом полугодии заёмщик освобождается от уплаты основного долга и процентов по кредиту. Затем вносит средства равными долями ежемесячно.

Сумма кредита и кто может его получить

Размер кредита зависит от количества сотрудников и определяется, исходя из минимального размера оплаты труда (МРОТ, 12 792 руб.) на каждого из них в расчёте на 12 месяцев. Максимальная сумма — 500 млн рублей. Главное условие: заёмщик должен сохранить не менее 90 % рабочих мест в период действия кредитного договора.

Оформить такой кредит могут:

малый и средний бизнес, бравший в 2020 году льготный кредит под 2 % (программа «‎ФОТ 2.0») и работающий в отраслях, внесённых в специальный список правительства как наиболее пострадавших из-за пандемии;

социально ориентированные НКО и НКО, состоящие в реестре пострадавших от пандемии, бравшие в 2020 году льготный кредит под 2 % («‎ФОТ 2.0»);

любой заёмщик, бравший в 2020 году льготный кредит под 2 % по «‎ФОТ 2.0» и работающий в сфере общепита (код ОКВЭД — 56), искусства и организации развлечений (90), спорта и отдыха (93), музеев (91.02), зоопарков (91.04.1) или кинопоказа (59.14);

малый и средний бизнес, включённый в реестр субъектов МСП после 1 июля 2020 года и работающий в отраслях, внесённых в специальный список.

Безвозмездные гранты

Малый и средний бизнес, а также социально ориентированные НКО, которые приостановили работу из-за противоэпидемических мер, с 1 ноября могут получить гранты от государства.

Размер компенсации за каждые две недели простоя будет равен половине минимального размера оплаты труда в расчёте на одного сотрудника. На случай продления ограничений предусмотрена возможность увеличения грантов до одного МРОТ.

Мера поддержки действует в городах, где начиная с 1 августа 2021 года вводились ограничения на работу предприятий из-за COVID-19.

Условие получения: организация должна быть зарегистрирована либо в едином реестре субъектов МСП, либо в реестре НКО, пострадавших из-за распространения новой коронавирусной инфекции. Для получения компенсации необходимо подать заявление через личный кабинет налогоплательщика.

Также до конца 2021 года государство предоставляет субсидии бизнесу на трудоустройство безработных. Получить субсидию сможет любой работодатель, приняв в штат неработающего гражданина, зарегистрированного в центре занятости по состоянию на 1 августа 2021 года. Важно: этот человек не должен быть индивидуальным предпринимателем, главой крестьянского (фермерского) хозяйства и подпадать под режим «Налог на профессиональный доход».