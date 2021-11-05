Новосибирец назвал плюсы и минусы переезда в Ярославль

Фото pixabay.com, коллаж Сиб.фм
Иван Танаков перебрался из Новосибирска в Ярославль примерно полгода назад. Сменить город решил из-за девушки и признался, что не пожалел. Чем новое место жительства оказалось лучше прежнего, сибиряк подробно рассказал журналистам.
О переезде из Новосибирска Танаков задумывался последние несколько шесть. Москву не рассматривал, но хотел поселиться где-то поблизости, «чтобы плюшки и бонусы столицы иметь, но в дикой суматохе не жить». Так, влюбившись в девушку, оказался в Ярославле.
Одним из главных его плюсов перед Новосибирском молодой человек считает возможность путешествовать.
«Путешествия — мое всё, одна из главных жизненных мотиваций. Ярославль — столица «Золотого кольца», за два месяца после переезда я посетил столько городов, сколько за всю жизнь не видел. Из Новосибирска катался только в Томск, Красноярск, по работе ездил в Братск и Иркутск», — рассказал он HГC.
Также сибиряк оценил местную экологию. Танаков отметил, что Ярославль очень зеленый и в нём нет крупных производств.
Ещё одно достоинство города с тысячелетней историей — малоэтажная застройка, добавил сибиряк и оговорился, что это и недостаток одновременно.
В Ярославле превалирует старый жилой фонд, новые дома почти не строят, жилых комплексов по типу «Европейского берега» в Новосибирске нет, пояснил он.
«Недвижимость дешевле, хотя сейчас она везде подросла. Супруга три года назад покупала квартиру — можно сравнить с нашими «Стрижами» на Кубовой, «двушка» площадью 65 «квадратов» стоила 1 млн 800 тыс. рублей. Сейчас в связи с ростом, думаю, будет стоить около 2,5 млн рублей», — предположил сибиряк.
Продолжил перечень достоинств Ярославля Танаков хорошими дорогами, отсутствием пробок, проблем с парковками и низкой аварийностью. А вот говоря о его недостатках, отметил, что многого в городе нет.
«Например, я не могу найти, где съесть нормальный хот-дог, только на заправке «Газпрома» или где-нибудь в центре. Можно открыть хот-дожную рядом с университетом и озолотиться. Крупные сети, такие как KFC или McDonald's, есть, места, чтобы потусоваться — только в центре, есть классная барная улочка по типу как в Новосибирске на Красном проспекте, 22», — подытожил молодой человек.
Напомним, ранее о своём переезде из Новосибирска рассказывала Ксения Пинерова. Больше года назад женщина с супругом и маленьким сыном перебралась в Красноярск и тоже призналась, что не стремится обратно.
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