Новосибирец назвал плюсы и минусы переезда в Ярославль

Фото pixabay.com, коллаж Сиб.фм

Иван Танаков перебрался из Новосибирска в Ярославль примерно полгода назад. Сменить город решил из-за девушки и признался, что не пожалел. Чем новое место жительства оказалось лучше прежнего, сибиряк подробно рассказал журналистам.

О переезде из Новосибирска Танаков задумывался последние несколько шесть. Москву не рассматривал, но хотел поселиться где-то поблизости, «чтобы плюшки и бонусы столицы иметь, но в дикой суматохе не жить». Так, влюбившись в девушку, оказался в Ярославле.

Одним из главных его плюсов перед Новосибирском молодой человек считает возможность путешествовать.

«Путешествия — мое всё, одна из главных жизненных мотиваций. Ярославль — столица «Золотого кольца», за два месяца после переезда я посетил столько городов, сколько за всю жизнь не видел. Из Новосибирска катался только в Томск, Красноярск, по работе ездил в Братск и Иркутск», — рассказал он HГC.