Сибиряк за сутки погасил долг в миллион рублей ради отпуска за границей

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Житель города Обь Новосибирской области мог лишиться отпуска за границей из-за долга в размере 1 млн рублей. Чтобы отдых не сорвался, он погасил задолженность за сутки.

37-летний житель города Обь Новосибирской области не платил налог на имущество, игнорировал штрафы ГИБДД и задолженность по кредитам и в результате накопил долг в размере 1 млн рублей.

В региональном УФССП вынесли постановление о запрете на регистрационные действия в отношении земельного участка сибиряка и о временном ограничении на выезд из страны.

Запрет на пересечение границы оказался эффективной мерой, поскольку мужчина планировал отпуск за рубежом. Понимая, что долг не позволит отдохнуть, он оперативно нашёл деньги и в течение суток погасил задолженность, сообщает пресс-служба УФССП.

Напомним, ранее Сиб.фм рассказывал, как средства для погашения долга быстро сумел найти владелец Bentley в Алтайском крае. Приставы поймали мужчину на элитном авто на дороге и предложили выбор: покинуть иномарку и затем искать её на штрафстоянке, или немедленно оплатить порядка 300 тыс. рублей по 130 штрафам ГИБДД и продолжить поездку. Водитель предпочёл второй вариант.