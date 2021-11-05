Три объекта Военного городка в Новосибирске признаны памятниками культурного наследия региона

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В Новосибирской области расширен список объектов культурного наследия – три здания в Военном городке №17 в Октябрьском районе г. Новосибирска признаны подлежащими особой охране государства – сохранению их облика и поддержанию в надлежащем техническом состоянии.

В перечень выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории Новосибирской области, включены здания Столовой и Склада-ледника, здание Госпиталя включено в Реестр в качестве объекта культурного наследия регионального значения в качестве памятника.

Заместитель Губернатора Новосибирской области Ирина Мануйлова отметила важность работы по установлению историко-культурной ценности отдельных объектов региона, обладающих признаками объектов культурного наследия.

Как прокомментировала начальник государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Новосибирской области Елена Медведева, работы по установлению историко-культурной ценности объектов, расположенных в Военном городке, проводились авторским коллективом Научно-производственного центра по сохранению историко-культурного наследия Новосибирской области.

По результатам проведённых работ в инспекцию представлены положительные заключения для признания памятниками культурного наследия зданий Столовой (2 корпуса) 1913 года постройки и Склада-ледника 1913 года постройки, расположенных между памятниками архитектуры регионального значения «Казарма батальонная» (объект № 26) и «Казарма батальонная» (объект № 17). В отношении здания Госпиталя, построенного в 1910-1913 гг., расположенного по адресу г. Новосибирск, ул. Воинская, 1, к. 2, Военный госпиталь 425 Минобороны РФ, к. 105, представлен положительный акт государственной историко-культурной экспертизы, проведенной для включения данного объекта в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

Напомним, при содержании и использовании объектов культурного наследия собственник зданий обязан, в том числе, осуществлять расходы на их содержание и поддержание в надлежащем техническом, санитарном и противопожарном состоянии, не допускать проведение работ, изменяющих их облик, объемно-планировочные и конструктивные решения и структуры, интерьер, соблюдать требования к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного наследия, не использовать объект под склады, объекты производства и лаборатории, связанные с неблагоприятным для объекта культурного наследия режимом.

Приказы о постановке зданий на государственную охрану и об отказе в такой постановке размещены на официальном сайте государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Новосибирской области.