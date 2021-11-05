В мэрии Новосибирска объяснили, почему контракт с перевозчиком автобуса № 54 продлили на короткий срок

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Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска объяснил небольшой период действия нового контракта с перевозчиком по маршруту № 54 («ул. Твардовского — «Вокзал "Новосибирск-Главный"»).

В конце октября стало известно, что новый муниципальный контракт для маршрута № 54 в Новосибирске («ул. Твардовского — «Вокзал "Новосибирск-Главный"») заключён всего на 2 месяца, Хотя он пользуется большой популярностью у жителей Первомайского района. На нём они могут без пересадок добраться до центра.

В мэрии объяснили, почему соглашение имеет такой небольшой срок.

«‎С февраля 2022 года планируется увеличение количества подвижного состава на данном маршруте в рамках оптимизации маршрутной сети города, в связи с чем в конце 2021 года будет объявлен новый аукцион на обслуживание маршрута в рамках муниципального контракта», — пояснили в департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии HГC.

Стоимость контракта — 15 млн рублей. Победитель аукциона должен будет вывести на маршрут девять автобусов, которые эксплуатировались не более трёх лет. Они будут обслуживать горожан с 5:30 до 23:39 без выходных.

Напомним, недавно в Министерстве транспорта Новосибирской области предложили открыть четыре новых маршрута городской электрички в Новосибирске.