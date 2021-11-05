В Новосибирске эвакуировали ТРК «Ройял Парк»

Фото: Александр Чернышевский / 2ГИС

Около 700 человек были эвакуированы из торгового центра «Ройял Парк» в Новосибирске 5 ноября, сообщили в МЧС.

Сотрудники и посетители торгово-развлекательного центра «Ройял Парк» днём 5 ноября были вынуждены экстренно эвакуироваться. Администрация ТРЦ около 13:45 вывела на улицу в общей сложности почти 700 человек после срабатывания автоматической системы пожаротушения, передали в ГУ МЧС по Новосибирской области.

На Красный проспект, 101 оперативно прибыли пожарные. Они проверили здание на наличие задымлений и возгораний, но опасности не обнаружили. Уже в 14:12 вход в комплекс был открыт.

Торговые центры в Новосибирске эвакуируют часто. Как правило, это происходит после сообщений о минировании.

Напомним, по этой причине посетителям и работникам ранее неоднократно приходилось покидать «Ауру». 26 сентября ТРЦ даже эвакуировали дважды за день.