В Новосибирске коллекторы угрожают взорвать школу № 207

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Коллекторы одной из микрофинансовых организаций в Новосибирске угрожают подорвать школу № 207 в Калининском районе из-за долга в размере 23 тыс. рублей.

Жительница Новосибирска Наталья С. работает грумером и в одиночку воспитывает сына-инвалида, поэтому когда в июле ребёнку на лечение потребовались 15 тыс. рублей, прибегла к помощи микрофинансовой организации. Выбор пал на «Деньги на дом».

Женщина исправно вносила 1 902 рубля в счёт погашения долга каждый месяц в течение семи недель, а затем, когда в августе появились свободные деньги, заплатила оставшиеся 5 тыс. (всего почти 19 тыс. рублей). Но спустя некоторое время её начали атаковывать коллекторы.

«Однако уже через две недели начались звонки с требованием вернуть 23 000 с лишним. Я обратилась по телефону горячей линии, сотрудник признал ошибку, звонки прекратились. Однако спустя некоторое время моя жизнь начала превращаться в ад», — рассказала сибирячка HГC.

Кошмаром стала жизнь не только самой Натальи, но и её близких. Также коллекторы начали терроризировать коллег матери сибирячки, которая работает учительницей в школе № 207 в Калининском районе.

Педагогов и директора образовательного учреждения с 1 ноября поставили на автопрозвон, присылают СМС с оскорблениями и угрозами.

«Они звонят и намекают, что у моего сына, отца и матери возникнут проблемы, отправляют СМС-сообщения с угрозами. Вчера мужчина, аудиозапись разговора с которым я вам отправила, сказал: «Если ты сунешься в «мусорку», я подорву школу твоей мамы». Я обратилась с заявлением в полицию, моя мама тоже. Знаю, что несколько учителей школы № 207 также обратились в полицию, — добавила Наталья.

Напомним, ранее Сиб.фм писал о похожей ситуации в школе в Шелехове Иркутской области. Коллектор из Новосибирска донимал учителей и директора звонками и угрожал расправой из-за долга третьего лица. Президент РФ Владимир Путин, поднимая проблему с коллекторами в 2020 году, говорил о том, что применять подобные методы недопустимо.