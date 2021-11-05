В Новосибирске над площадью Маркса заметили мистическое свечение

Фото из паблика «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте», коллаж Сиб.фм

Над площадью Маркса в Ленинском районе Новосибирска 4 ноября можно было наблюдать необычное явление: яркое оранжевое свечение в тёмном небе.

Жительница Новосибирска 4 ноября запечатлела в небе над площадью Карла Маркса в Ленинском районе странное оранжевое свечение, снимки появились в паблике «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».

Пользователи начали активно обсуждать фотографии и высказали самые разные предположения насчёт источника света. Не обошлось без мистических версий.

Кто-то, например, вспомнил Око Саурона. Кто-то — инопланетян. Один из пользователей констатировал, что вертикальные блики — не что иное, как ворота в рай. Другой комментатор пошутил про пятый мост.

Один из подписчиков с уверенностью заявил, что свет в небе появился от тепличного комбината «Толмачёвский».

«Ребят, вы сколько в Новосибирске находитесь, три минуты что ли?» — с удивлением добавил мужчина.

Напомним, ранее загадочное свечение было замечено в Первомайском районе. Правда, оно было не таким ярким и очевидным. А жители Заельцовского района рассказывали о странном гуле, который мешает спать по ночам.