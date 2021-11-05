В Новосибирске жители Ленинского района пожаловались на холод в домах

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Жители Станиславского жилмассива на левом берегу Новосибирска жалуются на холод в домах. По их словам, батареи недостаточно тёплые, причём не прогревались как следует с начала отопительного сезона.

Отопительный сезон в Новосибирске стартовал 1,5 месяца назад, но некоторые горожане до сих пор жалуются на холод в домах.

По словам жителей Станиславского жилмассива, батареи в их домах так и не прогрелись, в квартирах холодно и не сохнет бельё. В диспетчерской службе 051 проблем не видят и утверждают, что никаких отключений не было.

В администрации Ленинского района пояснили, что проводится наладка гидравлического режима работы теплосетей. Из-за устранения дефектов некоторые участки трубопроводов отключаются или переключаются на другие теплотрассы, поэтому параметры теплоносителя могут снижаться.

Это подтвердили в Сибирской генерирующей компании (СГК) и отметили, что решают проблему.

Напомним, отопительный сезон в Новосибирске в 2021 году начался 20 сентября. В первую очередь к теплу традиционно подключили социальные объекты. Отметим, что жители левобережья неоднократно жаловались на холод после запуска системы теплоснабжения.