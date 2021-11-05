В Новосибирской области зафиксировали землетрясение силой 6,2 балла

Фото: 2 ГИС, Алтае-Саянский филиал геофизической службы РАН
В Новосибирской области произошло землетрясение, сила толчков в эпицентре составила 6,2 балла, сообщил Алтае-Саянский филиал геофизической службы РАН.
По данным Алтае-Саянского филиала геофизической службы РАН, 4 ноября в Новосибирской области произошло землетрясение магнитудой 4,9 балла. В эпицентре сила толчков составила 6,2 балла.
Очаг сейсмологи зафиксировали в Краснозёрском районе, неподалёку от села Казанка, что находится примерно в 320 километрах от Новосибирска.
Напомним, ранее землетрясение в Новосибирской области фиксировали в конце августа. Тогда в Алтае-Саянском филиале геофизической службы РАН сообщали о толчках силой 4,2 балла в Искитимском районе. Эпицентр находился поблизости от села Усть-Чём.
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