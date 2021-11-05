Величайшие пророчества о конце коронавируса: что предвидели ясновидящие и тайновидцы

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Легендарные предсказатели предупреждали о таинственной болезни. Их слова о новой «чуме», которая унесёт миллионы жизней, современные исследователи трактуют как предвидение пандемии COVID-19. Ещё важнее уловить в словах предсказаний, насколько открылась ясновидящим информация о том, когда эпидемия закончится.

Ванга

В предсказаниях болгарской ясновидящей Ванги неоднократно поднималась тема финала пандемии. Она могла внезапно напомнить о «таинственном и забытом недуге».

Кум целительницы Сергей Косторной призвал не опираться на конкретные даты. С его слов, народ сам «отодвигает» дату конца коронавирусной эпопеи.

«Однажды этот мир закончится, но край наступит нескоро. Не бойтесь! Живите в согласии и помогайте друг другу. Жить в страхе – это не жизнь!» – слова знаменитой родственницы, переданные Косторным, публикуют «Невские новости».

Сильвия Браун

Летом 2008 года предсказательница, которая утверждала, что умеет пророчить с детских лет, опубликовала книгу. В ней содержалось страшное предвестие.

«Около 2021 года тяжёлая пневмониеподобная болезнь распространится по всему земному шару, поражая лёгкие и бронхи и сопротивляясь всем известным методам лечения, – говорится в сообщении. – Почти более непонятным, чем сама болезнь, станет тот факт, что она внезапно исчезнет так же быстро, как и появилась, снова нападёт через десять лет, а затем полностью исчезнет».

Однако общество позабыло данное предвещание и писательницу Сильвию Браун сразу после её смерти в 2013 году. Но эпидемия коронавируса заставила вспомнить книгу Сильвии Браун.

Нострадамус

Мишель де Нострдам (Нострадамус) – пожалуй, самый легендарный предсказатель за всю историю человечества. Современные исследователи ищут в его прижизненных трудах XVI века ответы на вопросы о XXI веке.

Любопытные строки из пророчеств о «великой чуме» из «морского города». Энтузиасты углядели в них отсылки к началу пандемии – первыми заражёнными стали жители города Ухань, расположенного в месте впадения реки Хуанхэ в Янцзы.

«Большая чума в приморском городе не прекратится, пока не будет отмщена смерть и кровь праведника, осуждённого без преступления. И знатной дамы, оскорблённой притворством», – писал средневековый астролог. Точного толкования шокирующих слов пока нет.

Абигья Ананд

Юный индийский астролог Абигья Ананд стал известен на весь мир после того, как смог предсказать появление коронавируса за год до его возникновения.

Абигья Ананд утверждает, что 2021 год не станет завершающим в борьбе с пандемией COVID-19, потому что весной 2022 года человечество атакуют новые вирусы, против которых бесполезными окажутся произведённые во всём мире вакцины против ковида.

Напомним, монах-предсказатель Авель, которого называют «русским Нострадамусом», оставил яркое предсказание о том, что ждёт Россию после пандемии COVID-19.